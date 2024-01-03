Bilecik'te Kadın Kooperatifleriyle Üretim Planlaması Toplantısı Gerçekleşti

Bilecik'te sözleşmeli üretim ve üretim planlaması, kadın kooperatif ve dernekleriyle başladı.

Bilecik Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz ve Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ın katılımı ile üretim planlaması ve sözleşmeli üretimin ilk toplantısı gerçekleşti. Bilecik Valiliği toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya kadın çiftçi kooperatif ve dernekler katılım gösterdi. Yılın ilk toplantısında üretim planlaması ve sözleşmeli üretim konuları ele alındı. - BİLECİK