Devlet desteğiyle kurulan kooperatif günde 350 kilo yufka üretiyor

Devlet desteğiyle kurdular, günde 350 kilo yufka üretiyorlar

BİNGÖL - Bingöl'de kuzeniyle birlikte kadın kooperatifi kuran Ayşe Eyüpkoca, devlet desteği alarak yufka üretim tesisi kurdu. Eyüpkoca 7 kadınla birlikte günde 350 kilo yufka üreterek Bingöl ve çevre illere satış yapıyor.

Bingöl'de uzun yıllar tekstil sektöründe çalışan 3 çocuk annesi Ayşe Eyüpkoca (52), kuzeniyle birlikte bir karar alarak AG Kadın Girişim Üretim Kooperatifini kurdu. Tekstil sektörüne bir yandan devam eden Eyüpkoca, devlet desteğinden faydalanarak yufka üretimi tesisi kurdu. Yufka üretiminde 7, tekstilde de 4 olmak üzere toplamda 10 kadını istihdam eden Ayşe Eyüpkoca, hedefinin önümüzdeki yıllarda 20 kadını istihdam etmek olduğunu belirtti.

Yufka tesisinde günde 350 kilo üretim yaptıklarını dile getiren Ayşe Eyüpkoca, "3 yıl önce burayı kurduk kuzenimle. Tabi önce tekstil de çalışıyorduk, küçük bir atölyemiz vardı. Üretim yapıp pazarlıyorduk. Sonra biraz daha büyümek istedik, kooperatifimizi kurduk. Kooperatifi kurduktan sonra devlet desteği aldık, sonra bir kısım makinelerimizi aldık. Kalan makineleri de birikimimiz vardı onunla aldık ve 2 yılı aşkın bir süredir yufka üretimi yapıp çalışıyoruz. Bir taraftan tekstil atölyemiz de devam ediyor. Toplamda 10 kadın çalışıyoruz. Tabi ki ihtiyaç sahibi kadınlar çalışıyor. Onlar kazanınca, mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz, çünkü birkaç yıldır burada bir aile gibi olduk" dedi.

Eyüpkoca, "Günlük 350 kilo yufka çıkarıyoruz, yufkayı Bingöl ve çevre illerdeki zincir marketler ile yerel marketlere dağıtımını yapıyoruz. 350 kilo yapıyoruz ama bazen talebe göre bunu arttırıyoruz. Çok yeniyiz bence fakat ben inanıyorum ki üretimimiz daha çok artacaktır" şeklinde konuştu.

Burada çalışarak ev ekonomisine katkı sunduklarını ifade eden Nurşen Çağrıtekin, "İki yıldır burada çalışıyoruz, çok güzel bir çalışma var. Ayşe abla da hepimize destek oluyor. Mutluyuz, huzurluyuz. Burada çalışarak evimize katkımız oluyor, çocuklarımıza desteğimiz oluyor" dedi.