Gaziosmanpaşa'da Roman vatandaşlar turizm ve servis taşımacılığına yöneliyor

Gaziosmanpaşa'da daha önce seyyar satıcılık ve kalaycılık işleriyle uğraşan Roman vatandaşlar, Gaziosmanpaşa Esnaf ve Kalaycılar Derneği'nin düzenlediği mesleki dönüşüm projesi ile kendi araçlarını alarak turizm ve servis taşımacılık hizmetlerine yöneldi.

Gaziosmanpaşa Esnaf ve Kalaycılar Derneği'nin ilçedeki Roman vatandaşlara yönelik düzenlediği mesleki dönüşüm projesinin tanıtımı yapıldı. Daha önce seyyar satıcılık ve kalaycılık gibi işlerle ilgilenen Roman vatandaşlar, proje kapsamında aldıkları servis araçlarıyla turizm ve servis taşımacılık hizmetlerine yönlendirildi. Yeni işlerinde SSK ve Bağ-kur gibi sosyal güvenceler elde eden ve birçoğu kendi işinin sahibi olan Roman vatandaşların mutluluğuna Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili Hidayet Erdöl ve AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir de ortak oldu. Projenin elde ettiği başarının ardından Gaziosmanpaşa Esnaf ve Kalaycılar Derneği'nin ilerleyen süreçte daha fazla sayıda vatandaşa ulaşmak için kooperatif kurmayı planladığı da öğrenildi.

"Kalaycı kardeşlerim bir eğitimden geçerek bunların mesleki dönüşüm haline gelmesini bir süreç haline getirdiler"

Programda konuşan Kaymakam Yönden ilçede hayata geçirilen sosyal projelerden bahsederek, "Bu projelerden bir tanesi buradaki 70'i geçen araçla başladı. Kalaycı kardeşlerim bir eğitimden geçerek bunların mesleki dönüşüm haline gelmesini bir süreç haline getirdiler. Türkiye'de ilk defa Aile Danışma Merkezimizde güzellik merkezlerine ara eleman yetiştiriyoruz. Diğer yandan Sayın Belediye Başkanımızın bize tahsis ettiği yerde SODEM adında sosyal destek merkezi kurduk. Orada müzik eğitimi ile ilgili çalışmalar, el işleri eğitimleri ve kreşlerimizin olduğu 2 ayrı yapı var" ifadelerini kullandı.

"Kaymakamımız olsun, belediyemiz olsun desteklerini esirgemiyor"

Proje kapsamında servis işine yöneldiğini söyleyen Ferdi Kıymaz, "Kalaycılık, sebze ve meyve satışı işleri yapıyordum. Seyyar satıcılık yaparken yasal yönden sorunlar yaşıyorduk. Sonra başkanlarımızla, büyüklerimizle konuştuk; plaka alalım, araç alalım, vatandaşa hizmet edelim. Çok şükür ekmeğimizi kazanıyoruz. Kimseye muhtaç değiliz. Devletimize vergimizi veriyoruz, Bağ-Kur'luyuz. Kaymakamımız olsun, Belediyemiz olsun desteklerini esirgemiyor" dedi. - İSTANBUL