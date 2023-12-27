Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılığa Destek Veriyor

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Kavaklıdere Tarımsal Kalkınma Kooperatif üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Gürün "Tarım ve hayvancılık ülkemizin ve kentimizin geleceği için çok önemli. Bu nedenle kooperatiflerimize önemli destekler sağladık" dedi.

Kooperatif Başkanı Güler; "Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle makine ekipman desteği sağladık"

Kavaklıdere Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Yasin Gürler, büyükşehir Belediyesinin destekleriyle ürünlerinin katma değerinin arttığını ve ambalajlı olarak satmaya başladıklarını söyledi. Gürler, "Kooperatifimiz 1971 yılında kurulmuş ve ormancılık üzerine faaliyet gösteriyordu. Son iki yıldır tarımsal alanda faaliyet göstermeye başladık. Büyükşehir Belediyemizle protokol imzalayarak Kavaklıdere Cevizimizi daha fazla katma değer getirerek çalışmalar başlattık. Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle makine ekipman desteği aldık. Bu sayede cevizlerimizin daha kaliteli ve katma değerini iyi hale getirmesini sağladık. Bugün itibariyle Kavaklıdere Cevizini ambalajlayarak satışa başladık. Bugünlere gelmemizi sağlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün'e Kavaklıdere ilçe halkı ve kooperatifimiz üyeleri adına sonsuz teşekkürler ediyorum" dedi.

Öztürk, "Başkan Gürün kooperatiflere büyük destek veriyor"

Kooperatifler Güç Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Öztürk " Güç birliği kurulalı yaklaşık bir yıl oldu. 7 ortakla kurduğumuz kooperatifler birliğinde bugün 14 kooperatif bulunuyor. Her ilçede bir ortağımız var. Kooperatiflerimizde el emeği, iş gücü çok fazla. Kooperatifler birliği olarak tahin, defne, kekik, lavantaya yağı gibi ürün satışlarımız devam ediyor. Yeni pazar arayışlarımız sürüyor. Bu nedenle ben gururlu ve mutluyum. Büyükşehir Belediye Başkanımız bizler için meşale yakıp bıraktı. Bu meşaleyi bizde elimizden geldiği kadar taşımaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün'e kooperatiflerimize verdiği sonsuz destek için teşekkür ederim" dedi.

Başkan Gürün; "Tarım ve hayvancılık Muğla için önemli"

Tarımsal üretimin artması için kooperatiflere her türlü desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün " Muğla olarak turizmin yanı sıra tarım ve hayvancılık kentiyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak tarıma ve hayvancılığa destek verme kararını geçmiş yıllarda almıştık. O dönem için bize tarım, hayvancılık ve kooperatifçilikle uğraşma diyenler dahi olmuştu. Tarım ve hayvancılık Muğla ve ülkemiz için çok önemli. İlk olarak alım garantili çiçek üretimine girdik. İki sera ile başladık ve şuan 30'nun üzerinde çiçek seramız var ve şuan yıllık 10 milyon TL ciro yapılıyor. Şuan Muğla il genelinde 34 kooperatif ile birlikte yürüyoruz. Bunların 14 tanesi birlik üyesi. Kooperatiflerimizin sayısını arttırmamız gerekiyor. Geleceğin üretim politikaları birliklerle olacak. Kavaklıdere cevizinin kırığı yok ve bunun değeri daha yüksek. Bu gün bu cevizin kilosu 300 lira. Bir süre sonra 500 lira olacak. Cevizi iyi işlemeliyiz ve iyi bir biçimde sunmalıyız. Amacımız her kooperatifin gelişecek kendi ayağının üzerinde durup gelişmesi" dedi.

Gürün; "Topraklarımızı satmayalım"

Muğla'nın topraklarının çok değerli olduğunu belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün "Tarım ve hayvancılık artık çok önemli. Bunun için topraklarımıza sahip çıkmamız lazım. Muğla'da çok toprak satın alınıyor. Kimin aldığı belli değil. Muhtarlarımız bu konuda çok dikkatli olması lazım. Toprağımızı satmayalım, ürünümüzü satalım. Eğer toprağınızı satmak zorunda kalıyorsanız, komşuna sat, köylüne sat yabancıya gitmesin. Bazı bankalar çok uygunmuş gibi görünen krediler veriyorlar. Tarlasını ipotek ettiriyorlar. Ödeyemeyince de elinden toprağını alıyorlar. Alınan o toprak nereye gidiyor kime gidiyor ya da kim topluyor belli değil. Muğla'ya böyle hücum var. Bu konuda hep beraber uyanık olup engel olmalıyız" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe edilen ceviz kırma makinalarının bulunduğu işletmede incelemelerde bulundu. - MUĞLA