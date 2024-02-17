Düzce'de KOPSİS Konularında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de KOPSİS (Kooperatif Bilgi Sistemi) konularında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin ana sözleşme değişikliği, üretici örgütleri derecelendirme sistemi ve KOPSİS (Kooperatif Bilgi Sistemi) konularında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya, İl Müdürü Esra Uzun, Düzce Orman İşletme Müdür Yardımcısı Devrim Arıkan, Merkez İlçe Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yöneticileri ve denetçileri ile konuyla ilgili teknik personel katıldı.

Toplantının açılışında konuşan İl Müdürü Esra Uzun, üreticilerin örgütlenmesinin önemine vurgu yaparak, kooperatiflerin birlik ve beraberlik içinde örgütlenerek çalışmasının kooperatif ortaklarına fayda sağlayacağını belirtti.

Toplantıda, konuyla ilgili sunum yapıldı ve katılımcıların soruları cevaplandı. Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve teşekkürlerin ardından sona erdi. - DÜZCE