Kastamonulu Kadınlar Siyez Şöleni Düzenledi

Kastamonulu kadınlar, geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak anılan siyez buğdayından yaptıkları ürünlerden "Siyez şöleni" gerçekleştirdi.

Kent merkezindeki alışveriş merkezinde düzenlenen programda, Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi üyeleri tarafından tamamı siyezden yapılan ekmek, kurabiye, çörek gibi ürünler sergilendi.

Kooperatif başkanı Serpil Durgut, gazetecilere, siyezi ve üreten kadınları ön plana çıkarmak istediklerini söyledi.

Kooperatif binasında yaptıkları ürünleri vatandaşlarla buluşturduklarını anlatan Durgut, "Ürünlerimizde hiçbir katkı maddesi yoktur. Hem siyezimizi hem geleneksel el sanatlarımızı hem de yöresel lezzetlerimizi ortaya çıkartmak için kadın platformu olarak her daim çalışmaktayız." dedi.

Siyez ürünlerine vatandaşların yoğun talebinin olduğunu dile getiren Durgut, bu tür etkinliklerin devamını getirmek istediklerini kaydetti.