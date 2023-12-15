Van Küçük Sanayi Sitesi VEDAŞ'a Teşekkür Etti

Van Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Muhittin Yıldızbaş ve beraberindekiler, VEDAŞ'ın sanayi bölgesinde gerçekleştirdiği yatırımlardan dolayı VEDAŞ Şirket Müdürü Fatih Talay'a teşekkür etti. Enerji altyapısını güçlendirmek ve tüketicilerine kesintisiz hizmet verebilmek amacıyla yatırım çalışmalarına devam eden VEDAŞ, Van Oto Sanayi Sitesi'nin elektrik altyapısını yenilemek için yakın zamanda 6 milyon TL yatırım yapmıştı. Yapılan yatırımlardan dolayı VEDAŞ yetkililerine teşekkür eden Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Yıldızbaş da sağlıklı bir hizmet vermek için kesintisiz enerjinin kendileri için büyük önem arz ettiğini belirtti.

Van Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Muhittin Yıldızbaş ve beraberindekiler, VEDAŞ'ın sanayi bölgesinde gerçekleştirdiği yatırımlardan dolayı VEDAŞ Şirket Müdürü Fatih Talay'a teşekkür etti.

Enerji altyapısını güçlendirmek ve tüketicilerine kesintisiz hizmet verebilmek amacıyla yatırım çalışmalarına devam eden VEDAŞ, Van Oto Sanayi Sitesi'nin elektrik altyapısını yenilemek için yakın zamanda 6 milyon TL yatırım yapmıştı. Yapılan yatırımlardan dolayı VEDAŞ yetkililerine teşekkür eden Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Yıldızbaş da sağlıklı bir hizmet vermek için kesintisiz enerjinin kendileri için büyük önem arz ettiğini belirtti. Daha önce sanayi sitesinde elektrik altyapısından kaynaklanan sorunları VEDAŞ yöneticileriyle paylaştıklarını hatırlatan Yıldızbaş, "Gerekli incelemelerin ardından sanayi sitemizin birinci etabının elektrik şebekesini yenilediler. İkinci etabımızın yenilenmesine ilişkin de kendilerinden söz aldık. Bizlere gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı, sorunumuzu dinleyip çözüme kavuşturmalarından ötürü Şirket Müdürü Fatih Talay'a teşekkür ziyaretinde bulunduk. Esnaf arkadaşlarımız adına bu süreçte görev yapan tüm VEDAŞ çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.

Başkan Yıldızbaş ve beraberindeki heyeti misafir eden Şirket Müdürü Fatih Talay ise işbirliği ve istişare kültürünü önemsediklerini belirterek, "Çalışmalarımız sonrasında yapılan bu güzel geri dönüşler ekip arkadaşlarımın da motivasyonunu artırıyor. Başkanımıza göstermiş olduğu teveccüh nedeniyle teşekkür ederken, esnafımıza da işlerinde hayırlı ve bol kazançlar dilerim" diye konuştu. - VAN