Köy-Koop Denizli Birliği Kooperatif Yöneticilerine Eğitim Seminerleri Düzenliyor

Köy-Koop Denizli Birliği, kooperatif yöneticilerine yönelik eğitim seminerlerini sürdürmeye devam ediyor.

Köy- Koop Denizli Birliği tarafından kooperatif yöneticilerine yönelik gerçekleştirilen eğitim seminerine yoğun ilgi gösterildi.

Seminerin açılışında konuşan Başkan Mehmet Varol, "Uzun yılların özlemi idi, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunundaki yapılacak değişiklikler. 2021 yılında, Sayın Bakanımızı ikna ettik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi. İktidar ve muhalefet milletvekillerine, kanunun önemini anlattık. TBMM Komisyon toplantısına davet edilerek orada da görüşlerimizi aktardık nihayet. TBMM Genel Kuruluna indirilerek kabul edildi. 26 Ekim 2021 tarihli Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. İlgili Bakanlıklarımız çalışmalarına başlayarak kanun ile ilgili KOOP BİS yönetmeliği, KOOP EP yönetmeliği, Kooperatiflerde derecelendirme yönetmeliği, Dış denetim yönetmeliği, Ana sözleşme değişikliği, vb. bir sürü yönetmelikler yayınlandı. KOOP EP yönetmeliği, 14 Ocak 2022 tarihinde, 31719 sayı ile yayınlanarak yürürlüğe girdi. KOOP EP yönetmeliği gereğince, halen görevde olan Kooperatif yönetim ve denetleme kurulu üyeleri, yeni seçilecek olan Yönetim ve Denetleme kurulu üyeleri KOOP EP Eğitimini alıp, sertifika alma zorunluluğu başladı. Bizde, KÖY KOOP Merkez Birliği olarak ilgili Bakanlıktan yetki alarak, Havuzumuzda bulunan Eğitmen ve Usta Eğitmenlerimiz ile bu eğitimleri veriyoruz" dedi.

805 kooperatif yöneticisi sertifikasını aldı

Son 13 yıldır eğitimlere ara vermeden devam ettiklerini belirten Başkan Varol, "Son 13 aydan bu yana, belirli aralıklar ile Antalya, Ankara, Bursa, Muğla, Denizli Kale, Denizli Çivril, Denizli Çardak, Burdur, Burdur Bucak ilçelerinde KÖY KOOP Merkez Birliği ve KÖY KOOP Denizli Birliğimizin iş birliği ile 870 Kooperatif yöneticisi, 50 kişiyi geçmeyen sınıflarda 40 saat eğitim programına alınarak eğitim verildi. Eğitime düzenli katılan 805 Kooperatif yöneticisi, belgesini almaya hak kazanırken, 65 yönetici devamsızlıktan elendi. Bu yapılanlar yeterli mi? Hayır yeterli değil. Talep geldikçe farklı İl ve İlçelerde, yapılacak olan genel kurullardan sonra, Kooperatif yöneticilerine hızlı bir şekilde eğitim vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ