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Adıyaman'da Marangozlar ve Mobilyacılar Kooperatif Destek İstedi

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde marangozlar ve mobilyacılar, kooperatifin aktif hale getirilmesi için destek istedi. Kooperatif Başkanı Ramazan Efşi, esnafın sıkıntılarını dile getirerek yetkililerden destek talep etti.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde marangozlar ve mobilyacılar, kooperatifin aktif hale getirilmesi için destek istedi.

Gölbaşı Mavi Göl Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Ramazan Efşi, esnaf odası Başkanı Latif Kocaman ve kooperatif üyeleri ile birlikte araçlarla ilçe merkezinde konvoy yaparak basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması yapan Kooperatif Başkanı Ramazan Efşi, "Bugün burada bütün esnaf arkadaşlarla sesimizi duyurmak istiyoruz. 2022 yılında kurmuş olduğumuz kooperatifimiz de bir türlü ilerleme olmadı. Ardından deprem olunca depremde çoğu arkadaşlarımızın iş yerleri enkaz altında kaldı. Şu anda da malum tüm esnaflarımız kiralardan dolayı sıkıntılar yaşıyor. İş yeri olmadığı için arkadaşlarımız dükkan açamıyor. Biz yetkililerden sanayi bakanımızdan, milletvekillerimizden destek istiyoruz. Bir an önce bu kooperatifin aktif hale getirilmesini istiyoruz. Pankartta görüldüğü gibi memleketimizi bırakmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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