Üye Girişi
Haberler

Niğde'de tarımsal alanda faaliyet gösteren kooperatiflere bilgilendirme toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından tarımsal alanda faaliyet gösteren kooperatiflere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Kooperatif Bilgi Sistemi, Ekonomik Yatırımlar Hibe Programı, Bireysel Sulama Sistemi destekleri ve kooperatiflerin derecelendirilmesi hakkında bilgiler paylaşıldı.

Niğde'de tarımsal alanda faaliyet gösteren kooperatiflere yönelik Kooperatif Bilgi Sistemi, Ekonomik Yatırımlar Hibe Programı, Bireysel Sulama Sistemi destekleri ve Kooperatiflerin derecelendirilmesi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Vahap Erol başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya teknik personel ve şehirde faaliyet gösteren Tarımsal Kalkınma ve Sulama Kooperatifleri başkanları katıldı. Tarımsal amaçlı kurulan kooperatiflerin, bakanlık tarafından belirlenen kriterler dahilinde derecelendirmek suretiyle ortak bir paydada buluşturarak desteklemek, faaliyetlerinin etkinliğini, ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliğini arttırmaya ilişkin usul ve esasları belirlemeyi amaçlayan yönetmelik hakkında yapılan bilgilendirmede, uygulama birimlerinin görev ve sorumlulukları, kriterler, başvuru şartları ve değerlendirme gibi başlıklar ele alındı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Niğde Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası faiz kararı kaç oldu? Faiz kararı son dakika ne oldu? SON DAKİKA FAİZ KARARI 2024 OCAK! Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz arttırdı mı, kaç oldu? SON DAKİKA FAİZ KARARI 2024 OCAK! Merkez Bankası faiz kararı borsayı nasıl etkiler? Merkez Bankası faiz arttırırsa borsa düşer mi, yükselir mi? Merkez Bankası faiz kararı borsayı nasıl etkiler? Merkez Bankası faiz arttırırsa borsa düşer mi, yükselir mi? Merkez Bankası FAİZ KARARI CANLI YAYIN | 25 Ocak faiz kararı açıklandı mı, ne oldu? TCMB faiz kararı CANLI İZLE! 25 ocak kandil mi 2024? Bugün kandil mi, ne kandili? Bugün hangi kandil? Pierre Cardin hangi ülkenin? Pierre Cardin boykot listesinde var mı, israil malı mı? Pierre Cardin nerede üretiliyor? MURAT KURUM CANLI YAYIN İZLE! Murat Kurum seçim vaatleri neler? Murat Kurum konuşması CANLI İZLE! Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar kimdir? Selin Gökbakar kaç yaşında ve nereli? Bedelli askerlik ertelenir mi? Bedelli askerlik öne alınabilir mi? Müge Anlı Ali Diken bulundu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert Ali Diken'i kim öldürdü, katili kim? Müge Anlı Ali Diken olayı son durum! CANLI ALTIN FİYATLARI | 25 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Bedelli askerlikte çarşı izni var mı? Bedelli askerlikte izin var mı, kaç gün? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak son dakika!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title