Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kooperatif Yöneticilerine Eğitim Semineri Düzenledi

Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kooperatif yöneticilerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Müdürlükteki toplantı salonunda yapılan seminerde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, Kooperatifçilik Eğitim Programı kapsamında faaliyetlere devam ettiklerini belirtti.

Kentte uygulanan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) ve Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında önemli destekler sağladıklarını aktaran Önder, "Kooperatiflerimizin de bu desteklerden faydalanması ve bunun için projeler geliştirmeleri en büyük temennimiz." dedi.

Seminerde "Kooperatif Bilgi Sistemi, Tarımsal Örgütlerin Derecelendirilmesi ve Ana Sözleşme Değişiklikleri, Ormancılık Faaliyetleri, Kooperatif Kanununda Yapılan Değişiklikler ve Uygulanabilecek Projeler" konularında bilgilendirme yapıldı.

???????Programa, S.S Zonguldak Bartın Karabük İl ve İlçeleri Orman Köyleri Kalkındırma Kooperatifleri Birliği (OR-KOOP) Genel Başkanı Satılmış Girgin, OR-KOOP Merkez Birliği Genel Müdürü Erdem Kaplan, Teftiş Kurulu Başkanı Mustafa Ün, kooperatif başkanları, yönetim ve denetim üyeleri katıldı.???????