Kadınlar Kışlık Ürünler Üreterek Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir araya gelen kadınlar, kooperatif çatısı altında ürettikleri kışlık ürünleri satarak ev ekonomisine ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Yemliha Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde üretilen erişte, mantı, çorba, dolma mantısı, patlıcan kurusu, domates salçası, reçel gibi ürünler büyük ilgi görüyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kooperatif çatısı altında birleşen kadınlar, ürettikleri birbirinden lezzetli kışlık ürünleri satarak hem ev ekonomisine hem ülke ekonomisine katkı sunuyor.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in kentte göreve başlamasıyla hayata geçirdiği kadın kooperatiflerinin çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi'nde bulunan Yemliha Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde de kadınlar, birbirinden lezzetli erişte, mantı, çorba, Kayseri dolma mantısı, patlıcan kurusu, domates salçası, reçel gibi kışlık ürünleri üretip satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Aldıkları siparişleri zamanında üreterek teslim eden kadınlar, kadınlara iş istihdamı oluşturmayı amaçlıyor. Yemliha Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Elmas Bulut, kadınların gücünü göstereceklerini söyleyerek, "Burada ürettiğimiz ürünleri işlemeye çalışıyoruz. Ürünlerin pazarlamasını sipariş üzerine yapıyoruz. Kooperatifimiz daha yeni. Toplu siparişler almayı hedefliyoruz. Burada sürekli çalışarak kadının gücünü göstereceğiz. Burada eşlerimize de destek oluyoruz. Kendimiz ayaklarımızın üstünde duruyoruz. Biz burada büyüyerek, kadınlarımıza iş istihdamı oluşturmak istiyoruz. Biz mahallemizdeki üreticilerimizin ürünlerini alıyoruz. Burada işleyerek satıyoruz" dedi.

İlgi, patlıcan reçeline

Patlıcanın reçelinin ilgi gördüğünü kaydeden Bulut, tarifini vererek, "Patlıcanımızın reçeli, tatlısı ve turşusu var. Patlıcanımızın çok çeşitlerini yapıyoruz. İlgi gören reçelimizi patlıcanı soyduktan sonra tuzlu suya atıyoruz. Sudan aldıktan sonra kireçli suya atıyoruz. Buradan da aldıktan sonra limonlu suyla haşlıyoruz ve 1 kilo patlıcana 1 kilo şeker, 2 kilo su verdikten sonra 5-6 saat kaynatıyoruz. Akabinde patlıcan tadı gider ve kendine güzel bir tat verir" şeklinde konuştu.

Bulut ayrıca, çalışmak isteyen kadınları kooperatiflerine beklediklerini söyleyerek, kooperatiflerin kurulmasını sağlayan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e teşekkür etti. - KAYSERİ