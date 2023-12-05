Üye Girişi
Haberler

Kadınlar Kışlık Ürünler Üreterek Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir araya gelen kadınlar, kooperatif çatısı altında ürettikleri kışlık ürünleri satarak ev ekonomisine ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Yemliha Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde üretilen erişte, mantı, çorba, dolma mantısı, patlıcan kurusu, domates salçası, reçel gibi ürünler büyük ilgi görüyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kooperatif çatısı altında birleşen kadınlar, ürettikleri birbirinden lezzetli kışlık ürünleri satarak hem ev ekonomisine hem ülke ekonomisine katkı sunuyor.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in kentte göreve başlamasıyla hayata geçirdiği kadın kooperatiflerinin çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi'nde bulunan Yemliha Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde de kadınlar, birbirinden lezzetli erişte, mantı, çorba, Kayseri dolma mantısı, patlıcan kurusu, domates salçası, reçel gibi kışlık ürünleri üretip satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Aldıkları siparişleri zamanında üreterek teslim eden kadınlar, kadınlara iş istihdamı oluşturmayı amaçlıyor. Yemliha Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Elmas Bulut, kadınların gücünü göstereceklerini söyleyerek, "Burada ürettiğimiz ürünleri işlemeye çalışıyoruz. Ürünlerin pazarlamasını sipariş üzerine yapıyoruz. Kooperatifimiz daha yeni. Toplu siparişler almayı hedefliyoruz. Burada sürekli çalışarak kadının gücünü göstereceğiz. Burada eşlerimize de destek oluyoruz. Kendimiz ayaklarımızın üstünde duruyoruz. Biz burada büyüyerek, kadınlarımıza iş istihdamı oluşturmak istiyoruz. Biz mahallemizdeki üreticilerimizin ürünlerini alıyoruz. Burada işleyerek satıyoruz" dedi.

İlgi, patlıcan reçeline

Patlıcanın reçelinin ilgi gördüğünü kaydeden Bulut, tarifini vererek, "Patlıcanımızın reçeli, tatlısı ve turşusu var. Patlıcanımızın çok çeşitlerini yapıyoruz. İlgi gören reçelimizi patlıcanı soyduktan sonra tuzlu suya atıyoruz. Sudan aldıktan sonra kireçli suya atıyoruz. Buradan da aldıktan sonra limonlu suyla haşlıyoruz ve 1 kilo patlıcana 1 kilo şeker, 2 kilo su verdikten sonra 5-6 saat kaynatıyoruz. Akabinde patlıcan tadı gider ve kendine güzel bir tat verir" şeklinde konuştu.

Bulut ayrıca, çalışmak isteyen kadınları kooperatiflerine beklediklerini söyleyerek, kooperatiflerin kurulmasını sağlayan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kocasinan Kayseri Yemek Üretim Kadın Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Dilan Polat yardımcısı Şule sınır dışı edildi mi? Şule neden gözaltına alındı? SÜPER LİG GOL KRALLIĞI TABLOSU 2023-2024 | Süper Lig'de Gol Kralı kim 23-24? Trendyol Süper Lig Gol Krallığı sıralaması! İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Aralık İstanbul deprem oldu mu? MasterChef kim elendi, gitti 3 ARALIK 2023? MasterChef All Star'a kim veda etti? ALES 3 SINAV SONUÇLARI: 2023 ALES sonuç sorgulama ekranı! Nuray Karaoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Nuray Karaoğlu kaç yaşında, nereli? Nuray Karaoğlu biyografisi! Yaşar İpek kimdir? 2. Sayfa konuğu Yaşar İpek kaç yaşında, nereli? Yaşar İpek biyografisi! ALES 3 sonuçları açıklandı mı? ALES ne zaman açıklanacak? GTA 6 hangi platformlara çıkacak? GTA 6 ne zaman çıkacak? Ölümlü Dünya 2 Fragmanı İzle! Ölüm Dünya 2 ne zaman vizyona girecek, konusu nedir? Ölümlü Dünya 2 oyuncu kadrosu! İSKİ BARAJLARDA SON DURUM | 5 Aralık Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? GTA 6 TRAILER (FRAGMAN) TÜRKÇE İZLE! GTA VI resmi Türkçe fragman nereden izlenir? Devrim Özkan oynadığı, rol aldığı diziler ve filmler neler? Devrim Özkan kimdir hangi dizilerde oynadı? Ne Gemiler Yaktım dizi oyuncuları! SON DAKİKA AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU? 5 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Ne Gemiler Yaktım YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ne Gemiler Yaktım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title