Depremzede Kadınlar Yöresel Lezzetleri Sofralara Taşıyor

Hatay'ın Erzin ilçesinde kooperatif çatısı altında bir araya gelen depremzede kadınlar, gastronomi şehrinin yöresel lezzetlerini el ele vererek sofralara taşıyorlar.

Erzin Kadın Eli Kooperatif çatısı altında bir araya gelen 7 ev hanımı, mozaik sanatıyla başladıkları çalışmalarını devletten aldıkları hibe destekleriyle çeşitli reçeller ve yöresel ev yemekleri üreterek sürdürdüler. Depremin ardından yöresel lezzetleri yaşatmak için işletme kuran afetzede kadınlar, açtıkları restoranda hem ilçe halkına hem de 20 kilometre mesafedeki Osmaniye halkına hizmet veriyorlar. Üreterek başaran kadınlar, ürettikleri yöresel lezzetleri Hatay Valiliği tarafından hayata geçirilen 'HayatHatay' platformu üzerinden kilometrelerce uzaklıktaki vatandaşlara ulaştırıyorlar. Depremzede kadınlar, elde ettikleri gelirle aile ekonomisine katkı sağlıyorlar.

Hedeflerinin kadın istihdamını artırmak ve kadınların özgüvenini yerine getirmek olduğunu söyleyen Erzin Kadın Eli Kooperatifi Başkanı Nagihan Güner, "2019 yılında 7 kadın kurucu üyemizle birlikte kurucusu olduğum Erzin Kadın Eli Kooperatifi'ni kurdum. Kuruluş amacımız gastronomi ve mozaik sanatı ile başladık. Biz bu işe ardından yöresel ürünleri de ekledik. Kooperatifimizi 5 yıldan beri yöresel üretime ve mozaik sanatı yaparak işlettik. Şimdi 8 aydan bu yana da restoran kısmını açtık şimdi kadınlarımızla birlikte hizmet veriyoruz üretimlerimize de aynı zaman devam ediyoruz. Ticaret odasına bağlı olduğumuz için Ticaret ve Sanayi Bakanlığından destek aldık. Avrupa Birliği projeleri ve HayatHatay projesinden de destek alıyoruz. Onlardan da ürün satışları için destek alıyoruz. Hedefimiz kadın istihdamını artırmak, kuruluş amacımız da oydu zaten daha fazla kadına dokunmak onların özgüvenlerini kendine getirmek, gençlerimiz ve kadınlarımızla güzel bir şekilde kooperatifimizi işletmek" dedi. - OSMANİYE