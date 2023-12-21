Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflere Destek

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kooperatiflere destek olmak amacıyla hayata geçirdiği 'kooperatif market', trafik parkta hizmete açıldı.

Büyükşehir belediyesinin kadına ve yerel üretime destek vermek amacıyla hayata geçirdiği projelerden biri olan 'kooperatif market', açılır açılmaz vatandaşların uğrak noktası olmaya başladı. Trafik parka gelen aileler, özellikle doğal ve temiz ürün olması sebebiyle markette yer alan ürünlere yoğun ilgi gösteriyor. Sevdikleri ve çocukları için hem lezzetli hem de sağlıklı yiyecekler yapmak isteyen aileler, marketten eli boş dönmüyor. Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ve markette ürünleri yer alan kooperatif yöneticileri, marketi ziyaret ederek ürünleri inceledi. Kooperatif marketin, kadın emeğinin değerlendirilmesi ve yerel üretimin güçlendirilmesi fikriyle ortaya çıktığını aktaran Meral Seçer, Türkiye'nin değişik yörelerindeki kadın üreticiler ve kooperatiflerin yöresel ürünlerinin marketin raflarında yerini aldığını belirtti. Seçer, "Burada çok özel ürünler var. Urla Kooperatifi'nin enginarına, Mardin Kekik Kooperatifi'nin, Hatay'dan ve Mersin'de kadın kooperatiflerinin özel ürünlerine ulaşabilirsiniz" dedi.

Markette yapılan alışverişlerin kadınların güçlenmesine katkı sunacağını vurgulayan Seçer, kooperatiflerin desteklenmesinin yerel üretime sahip çıkmak anlamını taşıdığını ifade etti. Market içerisinde yer alan ürünlerin raf şartlarına uygun olması gerektiğini ve bunun da kooperatiflerin kendilerini iyileştirme ve geliştirme yönünde yol almalarına yol açtığını söyleyen Seçer, herkesi kooperatif marketi ziyaret etmeye davet etti.

Mezitli Solinova Üretici Kadın Kooperatifi Başkanı Gül Durnaoğlu ise belediyenin üretime teşvik eden çalışmalarının kendilerini motive ettiğini belirterek, "Kooperatifler ve üretici kadınlar olarak en büyük sorunumuz ürettiğimiz ürünlerin pazarlanması. Her bir kadının evlerinde ürettiği ürünler var ama bunun kamusal alanda bir karşılığının olması çok önemli. Bu tür çalışmalar ve yerler ürettiğimiz ürünlerin geliştirilmesi ve markalaşması noktasında bize örnek oluyor ve önümüzü açıyor. Bu anlamda çok kıymetli buluyorum. Mezitli Solinova Üretici Kadın Kooperatifi adına başkanımıza da teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Anamur Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Neslihan Doğan da "Kooperatifimizin ürününün böyle bir ortamda sergileniyor ve emeklerimize kıymet veriliyor olması, bizim istediğimiz satış ofisinin Mersin Büyükşehir Belediyesinin açıp bize bu şekilde katkı sağlamaları bizi çok mutlu etti. Bu anlamda gurur verici bir çalışma" şeklinde konuştu. - MERSİN