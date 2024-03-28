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Balya'da Kadın İstihdamına Destek Veren Proje Hayata Geçirildi

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Balıkesir'in küçük ilçelerinden Balya'da, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) desteğiyle kooperatif bünyesinde üretilen doğal ve organik ürünler ile kadın istihdamına katkı sağlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), "Kadın İstihdamı" teması ile çalışmalarını sürdürüyor. GMKA'nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde desteklediği Dörtyol Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin "Çarmıklı Kınalı Eller Üreterek Kalkınıyor" isimli projesi, Balya ilçesine bağlı Çarmık köyünde hayata geçirildi. Çarmık Mahallesi sakinlerinin gelir ve refah seviyesini artırmak, kalıcı, sürdürülebilir üretim geliri elde etmek, tersine göçte bilinç oluşturmak ve doğal ürünlerin tüm yurda ulaştırılmasını amaçlayan projede üretilen ürünler satılmaya başlandı. Projede atıl haldeki bir binas restore edilerek, hem atölye hem de satış ofisi olarak kullanılmaya başlandı. Ürün paketleme, vakumlama ve ayıklama makinalarının alınması ve ürün tanzim ve satış noktası ile depolama alanının da oluşturulduğu yapı hizmet vermeye başladı.

Üretim yapan çiftçilere ve kadınlara eğitimlerin verilmesi ile salça, kurutulmuş meyve, reçel, sirke, turşu gibi birçok ürünün pazarlanmasına başlanıldığı gibi özellikle bölgede yetişen ve yüksek gelir sağlayan yöresel ismi ile "badalan fasulye" için çalışmalara başlandı. Boyutlarına göre ayrılacak olan fasulye dondurucularda muhafaza edilerek, talep edilen her şehre ulaştırılabilecek. Kooperatif, doğal ve organik ürünleri ile pazarda yer edinmeyi amaçlarken, bölgede çok sevilen badalan fasulyenin üretimi ile de fasulyeyi hiç tatmayan tüketici ile buluşturmayı hedefliyor.

Üreten kadınlar, başka kadınlara örnek oluyor

Bölgede yerel dinamikleri harekete geçirerek sosyal sorunları gidermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek için uygulanan SOGEP kapsamında Çarmık Mahallesi kadınları da aldıkları eğitimlerle daha verimli çalışıyor. Kadınlar artık daha fazla üretiyor ve kırsalda istihdamı güçlendirerek başka kadınlara örnek oluyor. Kadınların ürettikleri ürünler kooperatif bünyesinde hem markalaşıyor hem de yeni pazarlara ulaşıyor.

SOGEP çerçevesinde projenin başarıyla ilerlemesinden dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren GMKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, "Bu proje sadece kadın istihdamına katkı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda köy sakinlerinin ekonomik ve sosyal hayatlarını güçlendirme amacını taşıyor. Yeniden restore edilen köy binasının kullanımıyla birlikte ürünlerimizin pazarlanması ve dağıtımı için daha etkin bir altyapı oluşturuldu. Ayrıca çiftçilere ve kadınlara verilen eğitimlerle kalite standartları yükseltilerek yöresel ürünlerimizin rekabet gücünün arttığını düşünüyorum. Böyle projeler, kadınlarımızın ekonomik olarak güçlenmesine ve yerel ekonominin canlanmasına önemli katkılar sağlıyor" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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