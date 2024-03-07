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Samsun'da Kooperatif Bilgi Sistemi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı

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Samsun Ticaret İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, 3 ili kapsayan Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOP-BİS) hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, KOOP-BİS ve 1163 sayılı Kanun'da yapılan değişiklikler hakkında bilgi verildi.

Samsun'da, Ticaret İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, 3 ili kapsayan Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOP-BİS) hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen, Ordu, Amasya ve Sinop illerini de kapsayan KOOP-BİS ve 1163 sayılı Kanun'da yapılan değişiklikler hakkında bilgilendirme toplantısı, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği hizmet binası toplantı salonunda gerçekleşti.

Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, "Bilindiği üzere, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun Ek-5'inci maddesinde bakanlığımız tarafından tüm kooperatif ve üst kuruluşlarının, kooperatifçilik hizmetlerine elektronik ortamda eriştiği ve merkezi veri tabanının yönetildiği KOOP-BİS kurulacağı öngörülmüştür. Bu kapsamda kurulan KOOP-BİS'in kullanımına yönelik yetki ve sorumlulukların belirlendiği Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliği, 14 Ocak 2022 tarihinde Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir" ifadelerine yer verdi.

Samsun'un ev sahipliğinde düzenlenen ve Ordu, Sinop ve Amasya illerini de kapsayan bilgilendirme toplantısı hakkında açıklamalarda bulunan İl Müdürü Turpçu, "Bakanlığımıza, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kooperatiflerin KOOP-BİS'de kayıt altına alınma işleminin başlatılması nedeniyle, il müdürlüğümüz personeli ile Tarım ve Orman Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, il müdürlüğü personelinin yanı sıra, kooperatif yöneticileri ile Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'na kayıtlı serbest muhasebeci mali müşavirlerimizin katılımları ile bilgilendirme toplantısı düzenledik" diye konuştu.

Toplantıya, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Eğitim ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Yavuz Selim Akçakale, Amasya, Ordu ve Sinop Ticaret İl Müdürleri ile Ticaret Bakanlığı'nda görevli uzmanlarda da katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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