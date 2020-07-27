Pınar Gültekin cinayetinde şüpheler artıyor Münevver Karabulut cinayetinin avukatı Rezan Epözdemir, Muğla'da vahşi bir şekilde öldürülen Pınar Gültekin cinayetine el attı.

Münevver Karabulut cinayetinin avukatı Rezan Epözdemir, Muğla'da vahşi bir şekilde öldürülen Pınar Gültekin cinayetine el attı. Cinayetin tek bir failinin olmadığını, yardım ve yataklık edenler olduğunu düşündüklerini açıklayan Epözdemir, cinayeti işleyen bar işletmecisinin tek bir suçtan yargılanmayacağını söyledi.

18 yaşındayken erkek arkadaşı Cem Garipoğlu tarafından öldürülen Münevver Karabulut'un ailesinin ve Beyoğlu'nda apartman boşluğunda cansız bedeni bulunan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ailesinin avukatı Av. Dr. Rezan Epözdemir, vahşi bir cinayete kurban giden Pınar Gültekin olayının avukatlığını da üstlendi. Dosyaları incelemek için İstanbul'dan Muğla'ya gelen Epözdemir, dosyada gizlilik kararı olması sebebiyle davayla ilgili bilirkişi raporunu, tarafların beyanlarını ve bazı belgeleri aldı. Belgelerin bazılarını inceleyen Epözdemir davanın "canavarca hisle ve eziyet çektirerek" ve "tasarlanarak işlenmiş bir cinayet" olduğunu düşündüklerini ve cinayet öncesi, cinayet anı veya cinayet sonrasında cinayeti işleyen Cemal Metin Avcı'ya yardım ve yataklık edenlerin olabileceğini açıkladı.

Av. Dr. Rezan Epözdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada davaya dair bazı dosyalara ulaştıklarını ifade ederek, "Dava ilgili bilirkişi raporlarını ve dosyayla ilgili bazı belgeleri ve taraf beyanlarını aldık. Çok önemli beyanlarda bulunduk. Cinayetin sadece canavarca hisle ve eziyet çektirerek değil, aynı zamanda tasarlanarak işlenmiş bir cinayet olduğunu düşünüyoruz. Mağdur aile de böyle düşünüyor. Özellikle failin cinayet sonrası davranışları, cesedi yakması, sonrası beton dökmesi, varili yok etmeye çalışması planlı, soğukkanlı hal ve hareketlere baktığımızda sadece canavarca hisle, eziyet ederek öldürme ve tasarlanarak işlenmiş bir cinayet olduğunu düşünüyoruz. Türk Ceza Kanunu'nun 82. maddesine dayanarak iki tane nitelikli bir hal var burada, ağırlaştırılmış müebbet yargılama söz konusu olacak. Şüpheli tamamen haksız tahrik savunmasından faydalanmak amacındadır. Buna itibar edilmemesi gerektiğini söyledik" dedi.

"CİNAYETTE BAŞKALARININ ELİ OLABİLİR"

Cinayetin tek bir kişi tarafından işlenmesinin hayatın normal akışına, mantık ve fizik kurallarına aykırı olduğunu belirten avukat Epözdemir, "Aile deliller gizlenirken veya yok edilirken başkaca faillerin olduğunu düşünüyor. Olay yerinde, olay anında başkaca failler var diyor aile. Buna ilişkin soru işaretleri de var. Şüphelinin anlatımındaki çelişki, böyle bir cinayeti hunharca, vahşice, insan olma vasfına aykırıca, cinayetin hayatın olağan akışına ve fizik kurallarına aykırı olması. Bütün bunları değerlendirdiğimizde ve gözlemlediğimizde ya cinayet işlenirken ya da cinayetten sonra suç delilleri yok edilirken, gizlenirken faillerde kuvvet ve muhtemeldir ki kanaatimizde o yönde bu süreç içerisinde tespitini ve bulunup cezalandırılmasını istedik" şeklinde konuştu.

TÜM GÖRÜŞMELERİ İNCELENECEK

Avukat Dr. Rezan Epözdemir, cinayet zanlısı Avcı'nın cinayet öncesi, cinayet anı ve sonrasındaki telefon görüşmelerinin incelenmesini talep ettiklerini söyleyerek, "Olay öncesi, olay esnası ve olay sonrası baz sinyal kayıtlarını istedik. Bu cinayetle ilgili başka faillerin olup olmadığının tespiti açısından istedik. Analiz raporlarının tanzim edilmesini özellikle talep ettik. Kamera kayıtlarının incelenmesini, bilirkişi raporuna konu edilmesini istedik. Bütün bu süreçte rol alan, görev alan, hunharca, vahşice cinayeti işleyen bütün faillerin hepsinin cezalandırılması için biran önce kamu davasının açılmasını istedik" ifadelerini kullandı.

Avukat Dr. Epözdemir, dosyanın kısa bir süre sonra hazırlanmış olacağını ifade ederek, "Çok kısa bir sürede ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla ilgili dosyanın hazırlanacağı kanaatindeyim. Otopsi raporu daha gelmemiş, otopsi raporunun ve delillerin toplanması aşamasındayız. Basında yer alan şüphelinin ifadelerinin gerçek dışı olduğunu gördük. Şüphelinin basında çıkan ifadelerinin önemli bir kısmı manipülatif gibi görünüyor" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA