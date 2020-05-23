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(Özel) Devletten destek almadan üretime devam ediyorlar

Karabük'te 25 yıldır yurt dışına ürün ihraç eden Saygın Tekstil, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 45 gün ara verdiği üretimine yeniden başlarken, bu süreçte devleten yardım almadan personelin maaşlarını ödedi.

(Özel) Devletten destek almadan üretime devam ediyorlar
23.05.2020 12:34 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:44

Karabük'te 25 yıldır yurt dışına ürün ihraç eden Saygın Tekstil, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 45 gün ara verdiği üretimine yeniden başlarken, bu süreçte devleten yardım almadan personelin maaşlarını ödedi.

Bünyesinde 200 personel istihdam eden firma, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında devletin açıkladığı hiçbir desteğe başvuru yapmadı. Salgın nedeniyle üretimine 45 gün ara veren firma, bu süreçte personelinde yarım maaşlarını yatırarak, çalışanlarını mağdur etmedi. 45 günlük aranın ardından tekrar üretime başlayan firma, Ramazan Bayramı öncesi de personele avanslarını yatırdı.

Saygın Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Osman Yaman, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, 25 yıldır ihracat yapan bir firma olduklarını söyledi. Sadece yurt dışına ürün ihraç ettiklerini ifade eden Yaman, "Kot pantolon, denim ve mont, özelikle alt grup. Salgın süreci ülkemiz için büyük bir imtihan oldu. 45 gün ara verdik, bu süreçte hiç çalışmadık. 45 gün aradan sonra iş başı yaptık. İŞKUR'dan herhangi bir destek almadık, bir ayın yarım maaşını kendi bünyemizden karşıladık" dedi.

45 günlük aranın ardından kurallara uyarak üretime başladıklarını aktaran Yaman, "Bu süreçte mesai arkadaşlarımızın tedirginlikleri oldu. Personeli getiren servislerimiz yüzde 50 kapasiteyle geldi, çalışma saatlerimizi 08.00-08.45 şeklinde ikiye böldük. Girişlerde ateş ölçerlerimizle bütün arkadaşlarımızın ateşlerini ölçtük. El dezenfektanlarımızı koyduk. İmalathanede kişisel mesafeyi iki metreye kadar açtık. Bu zaman zaman verimliliğimizi düşürse de yapacak bir şey yok, personelimiz ve kendi sağlığımız için bunu yapmak zorundayız" diye konuştu.

Bu süreçte devletten herhangi bir yardım almadıklarını vurgulayan Yaman, şunları kaydetti:

"İŞKUR'a herhangi bir müracaatımız olmadı. Kendi yönetimimiz karar aldı, bu süreç malum bir süreç herkesin taşın altına elini koyması gerek bir süreç, bizde işletme olarak kısmi istihdam ya da herhangi bir yere müracaat etmeden personelimizin bir aylık yarı maaşını kendi iç bünyemizden yaptık. Bu süreçte devletimizin, milletimizin yanında olmadıktan sonra ne zaman olacağız. Böyle bir kara aldık, devletimizin yanındayız, üzerimize düşen ne görev varsa yapmaya hazırız. Bu süreçlere geçecek, biraz sabretmemiz gerekecek."

Yaman, personelin Ramazan Bayram öncesi de avanslarını yatırdıklarını belirtti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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