Endonezya'da Ramazan Bayramı kutlamaları çamur sörfü yarışıyla renklendi

PASURUAN, 18 Nisan (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin Pasuruan kentinde köylüler, Ramazan Bayramı kutlamalarının bir parçası olarak Çarşamba günü düzenlenen geleneksel çamur sörfü yarışında bir araya geldi.

Bir zamanlar balıkçılık faaliyetleri sırasında boş zamanlarını değerlendiren balıkçılar arasında popüler olan yarış, zamanla her yıl düzenlenen bir törene ve mutluluk ile birlikteliğin paylaşıldığı özel bir yerel etkinliğe dönüştü. Çamurlu arazide kayak tahtasıyla gerçekleştirilen yarışma, izleyenlere de keyifli anlar yaşattı.