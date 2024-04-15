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İçişleri Bakanı: Bayram operasyonlarında 519 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı süresince 74 ilde devam eden "Mercek-17" operasyonlarında 519 ruhsatsız tabanca, 54 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca ve 6 uzun namlulu tüfeğin ele geçirildiğini, 869 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ramazan Bayramı süresince yürütülen operasyonlara ilişkin X hesabı üzerinden açıklama yaptı. Yerlikaya 74 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik bayram süresince 4 gün süren "Mercek-17" operasyonları düzenlendiğini bildirdi. Operasyon sonucu toplam 519 ruhsatsız tabanca, 54 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 6 uzun namlulu tüfek, 128 ruhsatsız av tüfeği, 707 silah ele geçirildiğini kaydeden Bakan Yerlikaya, 869 şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirtti.

Yerlikaya, operasyonlar kapsamında İstanbul'da 97 tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildiğini, 134 şüphelinin gözaltına alındığını; Adana'da 38 tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildiğini, 53 şüphelinin gözaltına alındığını; Gaziantep'te 29 tabanca ve 7 av tüfeği ele geçirildiğini 57 şüphelinin gözaltına alındığını; Ankara'da 29 tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildiğini, 37 şüphelinin gözaltına alındığını; İzmir'de 24 tabanca ve 9 av tüfeği ele geçirildiğini, 42 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

Bakan Yerlikaya, il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri tarafından İstanbul, Adana, Gaziantep, Ankara, İzmir, Samsun, Antalya, Konya, Mersin, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Şanlıurfa, Şırnak, Aksaray, Kahramanmaraş, Balıkesir, Kocaeli, Kastamonu, Manisa, Ordu, Tekirdağ, Hatay, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Kayseri, Malatya, Mardin, Muş, Afyonkarahisar, Burdur, Rize, Batman, Çorum, Sakarya, Yalova, Çanakkale, Muğla, Osmaniye, Sivas, Zonguldak, Düzce, Isparta, Van, Ağrı, Bartın, Trabzon, Yozgat, Adıyaman, Ardahan, Denizli, Hakkari, Kars, Kırklareli, Kilis, Nevşehir, Siirt, Sinop, Tokat, Uşak, Amasya, Bilecik, Bitlis, Bolu, Edirne, Iğdır, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya ve Niğde'de düzenlenen "MERCEK-17" operasyonlarında evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında toplam ruhsatsız 707 silah ele geçirildiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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