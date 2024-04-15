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Anıtkabir, Ramazan Bayramı'nda 209 bin 431 ziyaretçi ağırladı

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DUYGU NİL ÖZER

Anıtkabir, Ramazan Bayramı boyunca 209 bin 431 ziyaretçiyi ağırladı. Bayram tatilini fırsat bilerek Ankara'ya gelen binlerce kişi Ata'nın huzuruna çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, bayramda ziyaretçi akınına uğradı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, Ramazan Bayramı boyunca 209 bin 431 vatandaş Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bayram tatili boyunca gün gün ziyaretçi sayıları ise şöyle:

6 Nisan- 11 bin 83 kişi

7 Nisan- 14 bin 344 kişi

8 Nisan- 14 bin 883 kişi

9 Nisan- 16 bin 14 kişi

10 Nisan- 21 bin 78 kişi

11 Nisan- 47 bin 228 kişi

12 Nisan- 46 bin 310 kişi

13 Nisan- 25 bin 402 kişi

14 Nisan- 13 bin 89 kişi

Kaynak: ANKA / Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Ramazan Bayramı Anıtkabir Türkiye Turizm Politika Güncel Haberler

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