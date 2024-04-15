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Eskişehir'de Sifon Limonata ve Portakal Suyu Satışları Arttı

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Eskişehir'e özgü lezzetlerden olan sifon limonata ve portakal suyu satışları, Ramazan Bayramı tatili döneminde kente akın eden turistlerin ilgisiyle yaklaşık 3-4 kat arttı.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte serinletici bir etkisi olan Eskişehir'in yerel lezzeti sifon limonata ile portakal suyu, son zamanlarda vatandaşlar tarafından ilgi göremeye başladı. Eskişehirliler tarafından çok sevilen sifon limonata, 9 günlük Ramazan Bayramı'nda kente akın eden yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekti. Eskişehir'de uzun yıllardır limon, portakal, şeker ve gazlı su karışımıyla üretilen sifon limonata satışı yapan Abdullah Satır, turistlerin bu lezzeti çok sevdiğini söyledi. Satışların normal sezona göre 3-4 kat arttığını ifade eden Satır, "Eskişehir'e özgü sifon limonata, yerli vatandaşlar tarafından çok beğenilen bir lezzet olarak biliniyordu. Bildiğiniz üzere yaklaşık 9 günlük bir bayram tatili oldu ve hem yerli hem de yabancı turistler Eskişehir'e gelerek, kenti gezme fırsatı buldu. Bu dönemde satışlarımız oldukça iyiydi ve gerçekten tadına bakmak isteyenler bir sıra oluşturdu. İlk kez sifon limonata içen turistler bu karışımı çok sevdiklerini söylediler hatta tarifini isteyenler ve kendi şehirlerinde de böyle bir lezzet istediklerini söyleyenler oldu. Bayram boyunca talebe yetişmekte çok zorlandık ama işlerimizin yolunda olması ve vatandaşların gösterdiği ilgi bizleri çok mutlu etti" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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