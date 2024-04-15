Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde Bayramlaşma Heyecanı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde Ramazan Bayramı'nın ardından ilk mesai gününde personelle bayramlaşma gerçekleştirildi.

Ramazan Bayramı tatilinin ardından ilk iş günü olan 15 Nisan Pazartesi günü orman teşkilatında bayramlaşma heyecanı yaşandı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde personelle bayramlaşma bölge müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirildi. Bayramlaşmaya Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut, Bölge Müdür Yardımcıları Ersen Çetin ve Adnan Güller, Şube Müdürleri, Bölge Müdürlüğü ile Muğla ve Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü personeli katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Orman İşletme Müdürlüğü Ramazan Bayramı Muğla Yerel Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title