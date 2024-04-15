Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde Bayramlaşma Heyecanı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde Ramazan Bayramı'nın ardından ilk mesai gününde personelle bayramlaşma gerçekleştirildi.

Ramazan Bayramı tatilinin ardından ilk iş günü olan 15 Nisan Pazartesi günü orman teşkilatında bayramlaşma heyecanı yaşandı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde personelle bayramlaşma bölge müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirildi. Bayramlaşmaya Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut, Bölge Müdür Yardımcıları Ersen Çetin ve Adnan Güller, Şube Müdürleri, Bölge Müdürlüğü ile Muğla ve Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü personeli katıldı. - MUĞLA