Eskişehir'de Ramazan Bayramı tatili denetimleri

Eskişehir'de polis ekiplerince Ramazan Bayramı tatilinin son gününde 2 bin 318 aracın kontrol edildiği denetimlerde 616 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 18 araç trafikten men edildi. Çalışmalarda ayrıca 122 otobüs şoförü ve 4 bin 808 yolcuya emniyet kemeri kullanımının önemi konusunda bilgi verildi.

Ramazan Bayramı trafik tedbirleri nedeniyle il merkezi ve sınırları dahilinde can ve mal güvenliğinin sağlanması, trafik kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin en üst seviyede tutulması amacıyla Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Bu çerçevede insansız hava araçları, kent güvenlik yönetim sistemi kameraları, radar ekipleri ile sabit ve seyir halinde olmak üzere il merkezinde bulunan çevreyolları üzerinde, EDS sistemleri (ortalama hız) ile il yollarında, yaya bölgelerine giriş yapan araçlar, abartılı egzozlu araçlar, yasal limitlerin üzerinde alkol alarak araç kullanan sürücüler, sürücü belgesiz araç kullanan şahıslar, park kural ihlali yapan araç ve sürücüleri üzerine ve diğer kural ihlali yapan araç ve sürücüler üzerine denetim gerçekleştirildi. 2 bin 318 aracın kontrol edildiği denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen 616vsürücünün sürücü belgesine ve tescil plakasına cezai işlem uygulanırken, 18 araç trafikten men edildi. Ayrıca Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali çıkışında 122 otobüs şoförü ve 4 bin 808 yolcuya emniyet kemeri kullanımının önemi üzerine eğitim verilirken, faaliyetlerin tüm hızıyla devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR