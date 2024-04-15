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Elazığ Gençlik Merkezi Göçmen Çocuklara Oyuncak Dağıttı

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Elazığ Gençlik Merkezi, Ramazan Bayramı süresince göçmen çocuklara yönelik ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretler de çocuklara oyuncaklar dağıtıldı.

Elazığ Gençlik Merkezi, bayramın ruhunu paylaşmak ve dayanışmayı pekiştirmek amacıyla Ramazan Bayramı'nda etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler çerçevesinde Gençlik Merkezi tarafından Elazığ'da yaşayan göçmen aileler ziyaret edildi. Ziyaretler de çocuklara oyuncaklar dağıtıldı. Aileler de ekiplere hediyelerinden dolayı teşekkür etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Gençlik Elazığ Yerel Güncel Haberler

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