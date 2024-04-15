Üye Girişi
Haberler

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, öğrencilerle buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Ramazan Bayramı tatilinin ardından öğrencilerle buluştu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bayram tatili ile birleşen ara tatilin ardından il genelinde 113 bin 689 öğrenci ders başı yaptı.

Vali Şimşek, İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener ile Şeyh Şamil İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldi.

Okulun genel durumu hakkında idarecilerden bilgi alan Şimşek, sınıflarda sohbet ettiği öğrencilere hediye verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Ramazan Bayramı Yılmaz Şimşek Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor 2024? Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Yeşillikler artık çöpe gitmeyecek! Bu şekilde saklarsanız haftalar boyunca bozulmayacak, çürümeyecek... İşte o yöntem! Şebnem Bursalı kimdir? Şebnem Bursalı kaç yaşında ve nereli? Şebnem Bursalı ıstakoz olayı nedir? A101 AKTÜEL KATALOĞU 16-19 NİSAN | A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! BİM AKTÜEL KATALOĞU 16-19 NİSAN YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! Survivor Ekstra Murat Özarı kimdir? Murat Özarı kaç yaşında, nereli? AUZEF sınavları ne zaman 2024? İstanbul Üniversitesi bahar dönemi sınavlar ne zaman yapılacak, online mı? Alanyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi kim oldu? Maçın hakemi kim olacak? Sıcak havalarda hararetinizi alacak tarif; EVDE SOĞUK ÇAY YAPIMI! Limonlu, şeftalili soğuk çay nasıl yapılır? Kurban Bayramı ne zaman? 2024 Kurban Bayramı hangi tarihe denk geliyor? SURVİVOR 2024 ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olacak? Hakan Ural askerden mi kaçtı? Hakan Ural nerede askerlik yaptı, çürük raporu mu aldı? 23 Nisan Resmi Tatil mi? 23 Nisan okullar, üniversiteler tatil mi olacak? Emre Mor Fenerbahçe maçında neden oynamadı? Kadroda neden yoktu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title