Düzce'de Bayram Tatilinde Ambulans Ekipleri Rekor Kırdı

Düzce'de 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde ambulans ekipleri günde 115 vakaya bakarak rekor kırdı. Vakalarda ise ilk sırayı kazalar aldı.

Ramazan Bayramı için verilen 9 günlük tatilde Düzce'de 20'den fazla trafik kazası meydana geldi. Düzce Acil Ambulans Servisi Başhekimliği'ne bağlı ekipler de bu kazalarda yoğun çalışma gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca ambulanslarla da hastaları Acil Servise kaldırdı. 9 günlük bayram tatilinde 189 personel görev alarak, gece gündüz yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 9 günde ekipler toplam bin 31 vakaya çıkış yaptı. Günlük ortalama 115 olaya müdahalede bulunan ekipler rekor kırarak hastaların sağlığa kavuşmasını sağladı.

120 vaka ile ilk sırada trafik kazaları, 114 vaka ile ikinci sırada dolaşım sistemi, 50 vaka ile üçüncü sırada sindirim sistemi yer aldı. - DÜZCE