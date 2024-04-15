Ramazan Bayramı Tatilinde Oteller Yüzde Yüz Doluluk Oranına Ulaştı

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ilk verileri geldi. Özellikle Antalya ve Ege'de açık olan oteller, 9 gün boyunca doluluk oranı yüzde yüz olarak gerçekleşti. Antalya ve Ege bölgesindeki turizm bölgelerinde toplam 2 milyon, ülke genelinde ise eş, dost ve akraba ziyaretleriyle 20 milyon üzerinde hareket gerçekleşti. Verileri yorumlayan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkan Başdanışmanı Hamit Kuk, "Edindiğimiz izlenimlerde 20 milyon rakamının çok üzerine çıktığımızı tahmin ediyorum. Çok yoğun bir trafik vardı. 100 milyar lira ciro üzerinde olacağını tahmin etmiştik, 150 milyar lira ciroya ulaşmış olabileceğini düşünüyorum" dedi.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili, iç pazardaki turizmi hareketlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram tatilinin uzatılması yönündeki kararı erken bildirmesi, turizm sektörünün yüzünü güldürmüştü. Tatilin açıklanmasıyla birlikte seyahat hazırlıklarına başlayan vatandaşlar, tatil bölgelerinde havaların sıcak oluşunu göz önünde bulundurarak erken rezervasyonlarını gerçekleştirdi. Akdeniz ve Ege bölgesinin kıyı şeridindeki oteller 9 günlük tatili yüzde yüz doluluk oranıyla geçirdi. Doluluk oranına iç pazardaki tatilin yanı sıra, Avrupalıların Paskalya Bayramı'nın da Ramazan Bayramı'na yakın olmasının etkisi de oldu. Oteller adeta yerli ve yabancı turist akınına uğradı.

5 günde 200 bine yakın kişi havalimanından kente giriş yaptı

Öte yandan oluşan yoğunluk Antalya Havalimanı iç ve dış hatlar terminalindeki verilere de yansıdı. 9-13 Nisan tarihleri arasından kente iç hatlardan 47 bin 82, dış hatlardan ise 135 bin 745 kişi olmak üzere toplam 182 bin 827 giriş gerçekleştirildi.

"Açık olan tesisler yüzde yüz doluluk yaşadı"

Ramazan Bayramının dolu dolu geçtiğini ifade eden Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkan Başdanışmanı Hamit Kuk, "Bayram öncesi beklentilerimizi açıkladığımızda buna inanmayanlar oldu ama bayramda görüldü ki, beklentilerimiz doğru çıktı. Özellikle Akdeniz'de açık olan tesisler yüzde yüz doluluğa ulaştı. Ege bölgesinde de aynı şekildeydi. Oldukça verimli geçti. Onun dışında Kapadokya ve Karadeniz bölgesi doluydu. Güneydoğu bölgesindeki oteller bayramdan 10 gün önceden satışları kapatmışlardı. Orada kültür turları çok yoğun geçti. Hem acentelerimizden, hem otellerden aldığımız geri dönüşlere baktığımızda, oldukça verimli bir bayram periyodu yaşadık" dedi.

"150 milyar lira ciroya ulaşmış olabileceğini düşünüyorum"

Bayram'da Antalya'ya hava, deniz ve kara ulaşımıyla günlük yoğun bir giriş yaşandığına dikkati çeken Kuk, "Bodrum, Marmaris, Kuşadası'nda da çok yoğun girişler oldu. Ramazan Bayramı'nın güzel taraflarından birisi de bu. İnsanlar sabit kalmıyorlar, mutlaka dost, akraba ziyaretlerinde bulunuyorlar. 9 günlük bayram da çok geniş bir tatil süreci olduğu için, partnerlerimizden çalıştığımız firmalarla görüşmeler ve edindiğimiz izlenimlerde 20 milyon rakamının çok üzerine çıktığımızı tahmin ediyorum. İklim şartları da iyi gitti. Birçok turistik şehrimiz çok yoğun geçti. Çok yoğun bir trafik vardı. 100 milyar lira ciro üzerinde olacağını tahmin etmiştik, 150 milyar lira ciroya ulaşmış olabileceğini düşünüyorum" dedi.

Ramazan ve Paskalya Bayramı yerli ve yabancı turist akınına uğrattı

Kuk, oluşan yoğunlukta yabancı turist gelişlerindeki artışın da etkisinin olduğuna işaret ederek, "Bunun sebebi, Özellikle Avrupalıların kutladığı Paskalya Bayramı ve bizim Ramazan Bayramı ile hemen hemen aynı döneme geldi. Dolayısıyla sahil kesimimiz hem yabancı hem de yerli turist akınına uğradı. Bu da çok güzel oldu. 9 günlük periyot, turizm sektörü için güzel bir başlangıç ve moral oldu" ifadelerine yer verdi.

"2023 rekorunun yüzde 10 üzerine çıkabiliriz"

Turizm sezonunun iyi başlamasının yıl sonundaki rakamlara da etki edeceğinin altını çizen Kuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl depreme rağmen çok iyi bir yaz sezonu yaşamıştık turizm sektörü olarak. 2019 yılının rekorunu kırıp üzerine çıkmıştık. 2024 yılında da 2023 yılının üzerine çıkacağımızı düşünüyoruz. Kasım'dan bu yana devam eden erken rezervasyon satışları bunu gösteriyor. Minimum geçen yıla oranla yüzde 10 artış bekliyoruz. 2023 yılında 56 milyon yolcu karşılamıştık, tahmin ediyorum bu sene yaklaşık 60 milyon civarını bulacağız." - ANTALYA