Tekirdağ'da Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Süleymanpaşa sahili doldu taştı.

Ramazan Bayramı tatilinin sıcak günlere denk gelmesi sebebiyle vatandaşlar tatilin son gününde kendilerini sahile attı. Böylece Süleymanpaşa sahili son ayların en yoğun kalabalığını misafir etti. Tatilin son gününü Marmara Denizi'nin kenarındaki sahilde hava alarak geçirmek isteyen vatandaşlardan kimisi yürüyüş parkurlarında yürüyüş yaparken, kimi vatandaşlar da sahil kenarlarında çay ve kahve keyfi yaptı. Bazı vatandaşlar ise çocuklarıyla beraber denize girerek yüzdü. - TEKİRDAĞ