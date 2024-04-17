Elazığ İl Jandarma Komutanlığından Ramazan Bayramı Trafik Denetimi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 5-15 Nisan tarihleri arasında 17 bin 118 araç denetimi gerçekleştirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması timlerince 5-15 Nisan 2024 tarihleri arasında Ramazan Bayramı trafik tedbirleri çerçevesinde 17 bin 118 araç denetimi gerçekleştirildi. Denetim ve kontrol sayılarında yüzde 110'luk artış sağlandığı kaydedildi.

Alınan yoğun tedbirler ve denetimler sayesinde, 2023 yılı Ramazan Bayramı tatil dönemine göre yaralanmalı trafik kaza sayısında yüzde 25'lik bir düşüş, yaralı sayısında ise yüzde 42'lik düşüş meydana geldi. Bayram tatili süresince ölümlü trafik kaza olayı ise meydana gelmedi. - ELAZIĞ