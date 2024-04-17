Ramazan Bayramı tatili boyunca mobil göç araçlarıyla denetlenen 40 binden fazla yabancı uyruklunun 2 bin 101'inin kaçak olduğu tespit edildi

ANKARA - 6-14 Nisan tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı tatili çerçevesinde, 30 büyük ilde mobil göç araçlarıyla denetlenen 40 bin 892 yabancı uyruklu şahıstan 2 bin 101'nin yurda kaçak yollarla girdiği tespit edildi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ramazan Bayramı tatili boyunca valiliklerimiz ve Göç İdaresi Başkanlığımız koordinesinde; polisimiz, jandarmamız ve Sahil Güvenliğimiz tarafından; 103'ü İstanbul'da olmak üzere 162 mobil göç noktası araçlarıyla 30 büyükşehrimizin tamamında gerçekleştirilen denetimlerde; 40 bin 892 yabancının kimlik bilgilerine bakıldı. Bunlardan 2 bin 101'inin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi" ifadelerine yer verdi.