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Ramazan Bayramı tatili boyunca mobil göç araçlarıyla denetlenen 40 binden fazla yabancı uyruklunun 2 bin 101'inin kaçak olduğu tespit edildi

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6-14 Nisan tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı tatili süresince, 30 büyük ilde mobil göç araçlarıyla yapılan denetimlerde, 40 bin 892 yabancı uyruklu şahıstan 2 bin 101'inin kaçak yollarla ülkeye girdiği belirlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ramazan Bayramı tatili boyunca mobil göç araçlarıyla denetlenen 40 binden fazla yabancı uyruklunun 2 bin 101'inin kaçak olduğu tespit edildi

ANKARA - 6-14 Nisan tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı tatili çerçevesinde, 30 büyük ilde mobil göç araçlarıyla denetlenen 40 bin 892 yabancı uyruklu şahıstan 2 bin 101'nin yurda kaçak yollarla girdiği tespit edildi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ramazan Bayramı tatili boyunca valiliklerimiz ve Göç İdaresi Başkanlığımız koordinesinde; polisimiz, jandarmamız ve Sahil Güvenliğimiz tarafından; 103'ü İstanbul'da olmak üzere 162 mobil göç noktası araçlarıyla 30 büyükşehrimizin tamamında gerçekleştirilen denetimlerde; 40 bin 892 yabancının kimlik bilgilerine bakıldı. Bunlardan 2 bin 101'inin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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