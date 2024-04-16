Elazığ'da Bayram Tatili Boyunca Araç Denetimleri Sonuçlandı

Elazığ'da Ramazan Bayramı süresince polis ekipleri tarafından 16 bin 854 araç denetlenirken, alınan tedbirler çerçevesinde yaralamalı kaza sayısında yüzde 41'lik bir düşüş yaşandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı tatili boyunca trafiğin ve sürücülerin güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Şehiriçi ve şehirlerarası yollarda sürekli denetim yapan ekipler, sürücüleri seyahat esnasında uyulması gereken kurallar, emniyet kemerinin önemi ve hız başta olmak üzere bir çok konuda bilgilendirdi. Bu çerçevede geçen senedeki bayrama göre denetim sayılarında yüzde 100 artış sağlanarak 16 bin 854 aracın denetlendiği, yaralamalı kaza sayısında ise yüzde 41'lik bir düşüş yaşanarak toplam 13 adet yaralamalı kazanın meydana geldiği öğrenildi. Bu kazalarda da bir önceki yılın aynı dönemine kıyasen yüzde 36'lık bir düşüş ile 29 vatandaş yaralanırken bayram süresince ölümlü kazanın meydana gelmediği bildirildi. - ELAZIĞ