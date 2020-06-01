Otogarda hareketlilik başladı
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Otogarda hareketlilik başladı

Koronavirüs tedbirleri sonrasında normale dönme süreciyle otogarlarda hareketlilik başladı.

Otogarda hareketlilik başladı
01.06.2020 12:42 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:45

Koronavirüs tedbirleri sonrasında normale dönme süreciyle otogarlarda hareketlilik başladı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin ardından hayat normale dönmeye başladı. Normalleşme süreciyle birlikte yaklaşık olarak 2 ay kapalı kalan Denizli Otobüs Terminali'nde de bugün seferler başlatıldı. Giriş ve çıkışlarda ateş ölçer ile kontrol yapılırken, sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda vatandaşlar da uyarılıyor. Otogardaki bütün yazıhaneler açılırken bazı seyahat firmaları otobüslerini 3 Haziran Çarşamba itibariyle sefere sunacak. Öte yandan sefere çıkan otobüslerde de yolcuklar yarı kapasiteli olarak devam edecek.

Vatandaşlar seyahat ederken sıkıntı yaşamıyorlar

Seyahatlerin başlamasını olumlu karşılayan Yüksel Gül, hayatın ise normal şartlara dönmesi için henüz erken olduğunu belirtti. Yüksel Gül, "Bence hayatın normale dönmesi için erken, çok hızlı yayıldı bu hastalık. Tedbirler yine alındı hastanelerde yoğunluk oluşmasın diye ama şimdi serbest bırakıldı. Hastalık daha bitmedi. Bence biraz daha tedbirli devam edilebilirdi" dedi.

Otogarda bir otobüs firmasının bölge müdürü Ali Yılmazer ise pandeminin tam olarak bitene kadar otobüslerin yüzde 50 kapasite ile seyahat edeceklerini söyledi. Yılmazer, "Şimdi hayat normale döndü ama yine de bununla ilgili olarak biliyorsunuz ki 40 kişilik araçlar yüzde 50 kapasite ile yolculuğa devam edecek. Araçlarımızın seferden geldikten sonra dezenfektasyonlarını sağlıyoruz. Personelimizin maske kullanımına önem gösteriyoruz. Ayrıca yolcularımızın da araç içerisinde maske kullanmalarını gerektiğini söylüyoruz. Araçlara binerken de yolcularımızın dezenfektasyonlarını sağlıyoruz. Otogarda bir yoğunluk var açıkçası. Askeri terhislerden kaynaklı olarak da yoğunluk yaşandı ama yolcular büyük firmaları beklediği için 3 hazirandan sonrası için bilet aldılar" diyerek konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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