Ordu'da karantina süreleri dolan 181 kişi evlerine gönderildi
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Ordu'da karantina süreleri dolan 181 kişi evlerine gönderildi

Ordu'da karantina süreleri dolan 181 kişi evlerine gönderildi
07.05.2020 11:20 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:20

AZERBAYCAN'dan koronavirüs salgını nedeniyle getirildikten sonra Ordu'nun Altınordu ilçesinde öğrenci yurduna yerleştirilen 181 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderildi.

AZERBAYCAN'dan koronavirüs salgını nedeniyle getirildikten sonra Ordu'nun Altınordu ilçesinde öğrenci yurduna yerleştirilen 181 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle, Azerbaycan'dan getirildikten sonra Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 181 kişinin karantina süreleri bugün doldu. Bu sabah yurtta sağlık kontrolünden geçirilen, aralarında öğrenci ve iş insanlarının da bulunduğu bu kişilerin ateşleri ölçüldü, ardından da AFAD ekiplerinin koordinesinde evlerine gönderildi. Bu kişiler, tedbirler kapsamında kendilerini 14 gün boyunca evlerinde izole edecek.Bu arada yurttan ayrılırken vatandaşlara Ordu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından çam ağacı fidanı hediye edildi.'KARANTİNA SÜREM GAYET İYİ GEÇTİ?14 günlük karantinanın ardından memleketi Hatay'a gitmek için yola çıkan Murat Ferudun Güllü, yurtta iyi ağırlandıklarını belirterek, 'İlk geldiğimiz günden itibaren tamamen dikkatli bir şekilde bize her şeyi söylediler. Eksiklerimizle ilgilendiler' dedi. Gülza İlyasova ise, 'Karantinanın nasıl olacağı ile ilgili bir korkumuz vardı. Sonrasında geldik. Gece gündüz demeden bizimle çok yakından ilgilendiler. İnşallah bu virüs ülkemizden geçer. Herkes sağlığına kavuşur' diye konuştu.'YAŞASIN AZERBAYCAN TÜRKİYE KARDEŞLİĞİ'Sudaba Korucu da, kendileriyle bu zorlu süreçte yakından ilgilenen herkese teşekkür ederek, 'Yaşasın Azerbaycan- Türkiye kardeşliği' ifadelerinde bulundu.'YAŞSIN AZERBAYCAN TÜRKİYE KARDEŞLİĞİ'

Sudaba Korucu da, kendileriyle bu zorlu süreçte yakından ilgilenen herkese teşekkür ederek, 'Yaşasın Azerbaycan Türkiye kardeşliği' ifadelerinde bulundu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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