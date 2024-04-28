Üye Girişi
Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı Kahverengi Kokarcayla Mücadele Çalışmalarını Anlattı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, Ordu'da fındık sektörü paydaşlarını kahverengi kokarcayla mücadele çalışmaları hakkında bilgilendirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber'in, Ordu'da fındık sektörü paydaşlarını kahverengi kokarcayla mücadele çalışmaları hakkında bilgilendirdiği bildirildi.

Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince kahverengi kokarcaya karşı etkin mücadele için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kente gelen Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber'in sektör temsilcileri Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman ile TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan'a kahverengi kokarcayla mücadelede devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdiği ifade edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz'ın da hazır bulunduğu ziyaretler sonrası Ordu'daki kahverengi kokarcanın takibi amacıyla fındık bahçelerine asılan feromon tuzakların bulunduğu fındık bahçelerinde de incelemeler yapıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor CANLI izle! 28 Nisan Pazar TV8 Survivor HD izleme linki! Kirli Sepeti 106. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Nisan Kirli Sepeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Teşkilat 106. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Nisan Teşkilat yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Nisan Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 28 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Kirli Sepeti CANLI izle! Kirli Sepeti 28. BÖLÜM FULL İZLE! Kapıcılar Kralı konusu ne, oyuncuları kimler? Kapıcılar Kralı filmi nerede çekildi, kaç yılında çekildi? Kapıcılar Kralı ne zaman nerede çekildi? Kapıcılar Kralı konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Atla Gel Şaban konusu ne, oyuncuları kimler, film nerede çekildi? Atla Gel Şaban filmi hangi il ve ilçede çekildi, hangi yıl yapımı? Hipodrom nerede? Atla Gel Şaban filmi nasıl bitiyor? Atla Gel Şaban final sahnesi İZLE! Atla Gel Şaban sonunda ne oluyor? Teşkilat CANLI İZLE! Teşkilat 105.bölüm izle! Teşkilat yeni bölüm izleme linki! Teşkilat dizisi yeni bölüm FULL HD İZLE! 28 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İYİ PARTİ'NİN YENİ GENEL BAŞKANI KİM OLDU? Meral Akşener'in yerine kim geçti? Eski Fenerbahçe yıldızı Papiss Cisse kaç TL'ye futbol oynuyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title