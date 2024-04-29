Samsun'da Ambulans Kaza Yaptı: 2 Yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, İstanbul'dan Ordu'ya hasta nakli yapan ambulans devrildi. Kazada ambulansta bulunan hasta ve refakatçi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen ambulanstaki 2 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Ordu'ya hasta nakli gerçekleştiren G.G. (25) idaresindeki 34 DB 4743 plakalı özel ambulans, Samsun-Ordu kara yolu Beylerce mevkisinde refüje çıkarak devrildi.
Kazada ambulansta bulunan hasta Z.K. (77) ile refakatçi T.D. (38) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Çarşamba Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.