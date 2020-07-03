NİSSAN CEOSU'NUN KAÇIRILMASINA İLİŞKİN SANIKLAR İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK (1) JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un İstanbul üzerinden Beyrut'a kaçırılmasına ilişkin haklarında dava açılan 5'i tutuklu 7 sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un İstanbul üzerinden Beyrut'a kaçırılmasına ilişkin haklarında dava açılan 5'i tutuklu 7 sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Japonya'da "Görevi kötüye kullanma" suçundan ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn, 30 Aralık 2019 tarihinde bir müzik kutusu içinde Osaka'dan İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'na, İstanbul üzerinden de Lübnan'ın başkenti Beyrut'a uçakla kaçırılmıştı.

Ghosn'un kaçırılmasına ilişkin haklarında dava açılan tutuklu sanıklar özel bir jet şirketinin müdürü Okan Kösemen (48), uçak pilotları Bahri Kutlu Sömek (51), Noyan Pasin (52), Özgü Bilge Bayram (51), Serhat Kahvecioğlu ile söz konusu uçuş sırasında hostes olarak görev yapan tutuksuz sanıklar Nesrin A. (30) ve Serpil K. (44) ilk kez Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 19 sayfalık iddianamede tutuklu sanıklar Okan Kösemen, Bahri Kutlu Sömek, Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram ve Serhat Kahvecioğlu hakkında "İştirak halinde göçmen kaçakçılığı" suçundan ayrı ayrı 3'er yıldan 8'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. Ayrıca iddianamede tutuksuz sanıklar hakkında Nesrin A. ve Serpil K. hakkında ise "Suçu bildirmeme" suçundan 1'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: DHA