Nihat Hatipoğlu'dan Sezen Aksu'ya tepki - Haberler
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Nihat Hatipoğlu'dan Sezen Aksu'ya tepki

Nihat Hatipoğlu'dan Sezen Aksu'ya tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli şarkısında Hz. Adem ve Hz. Havva'ya 'cahil' diye hakaret eden Sezen Aksu'ya bir tepki de Nihat Hatipoğlu'ndan geldi.

GAZİANTEP (İHA) - 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli şarkısında Hz. Adem ve Hz. Havva'ya 'cahil' diye hakaret eden Sezen Aksu'ya bir tepki de Nihat Hatipoğlu'ndan geldi.

"Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısının "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e." şeklindeki sözleriyle dini değerlere hakaret ettiği öne sürülen ve büyük tepki çeken Sezen Aksu'ya bir tepki de Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan geldi. Hatipoğlu sosyal medya hesabından isim vermeden tepkisini dile getiren Hatipoğlu, "Dilerim bu hatadan dönülüp herkesi rahatlatacak bir açıklama yapılır. Ülkemiz zaten yeterince kutuplaştırılıyor. Din ve inanç tartışmalardan uzak tutulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Hatipoğlu'nun yaptığı paylaşımının ilk bölümünde ise "Hz. Adem meleklerin secde ettiği, Allah'ın bütün isim ve ilimleri öğrettiği bütün insanlığın babası, ilk insan ve ilk Peygamberdir. Hz. Havva da insanlığın annesidir. Hz. Adem ile Havva bütün dinlerin ve insanlığın ortak kutsalıdır. Onlara yönelik her çirkin ifade sahibini küçültür ve her insanı da rahatsız eder" denildi.

(İHA)

Nihat Hatipoğlu'dan Sezen Aksu'ya tepki

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Nihat Hatipoğlu, Sezen Aksu, Gaziantep, Hakaret, Güncel, Haber

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