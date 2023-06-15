Popüler Müzik Korosu'ndan Sezen Aksu Gecesi

Akhisar Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde faaliyetlerine devam eden Popüler Müzik Korosu, düzenlediği 'Sezen Aksu Gecesi' ile büyük beğeni topladı. Binlerce müzikseverin takip ettiği konserde sanatçının en sevilen şarkıları, hep bir ağızdan söylendi.

Akhisar Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde faaliyetlerine devam eden Popüler Müzik Korosu, düzenlediği 'Sezen Aksu Gecesi' ile büyük beğeni topladı. Binlerce müzikseverin takip ettiği konserde sanatçının en sevilen şarkıları, hep bir ağızdan söylendi.

Akhisar Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi, Popüler Müzik Korosu'nun düzenlediği 'Sezen Aksu Gecesi' büyük bir coşkuya sahne oldu.

Konserde seyircilerin şarkılara eşlik ettikleri sırada telefon ışıklarını yakması da renkli görüntüler oluşturdu.

Konserin ikinci bölümünde Çocuk Korosu sahneye çıkarak, şarkılara eşlik etti. Yaklaşık 2.5 saat süren gecenin sonunda Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili, koro şefi Gamze Abaka Okur'a bu güzel gece için teşekkür ederek, çiçek takdim etti.