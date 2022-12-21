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Çakkıdı Semih ve Melekleri

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Çakkıdı Semih ve Melekleri

Kenan Doğulu'nun ikonik şarkısı Çakkıdı'yı 10 yıl sonra yorumlayan Semih Bilgiç'e klibinde pop müziğin iki güçlü sesi eşlik etti.

Müzik dünyasına ilk single çalışmasıyla adım atan Semih Bilgiç, Sezen Aksu imzalı Çakkıdı şarkısının yeni versiyonuna iddialı bir klip çekti. Klipte Semih Bilgiç'e şeytan ve melek rolünde şarkıya vokalleriyle de destek veren pop müziğin güçlü sesleri Esma Er ve Sibel Bilgiç eşlik etti.

Esma Er single çalışmanın vokal koçluğunu ve süpervizörlüğünü de üstlenirken Semih Bilgiç, "İki başarılı sesle çalışmanın keyfini yaşıyorum. İddialı bir klip ve şarkı oldu. Modadan müzik piyasasına böyle harika bir geçiş yaptığım için çok mutluyum" dedi.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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