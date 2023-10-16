Ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun 'Unuttun mu Beni?' şarkısı genç yetenek Hakcan tarafından akustik versiyon ile seslendirildi. Hakcan'ın performansı büyük ilgi gördü ve internet ortamında en çok paylaşılan şarkılar arasında yer aldı.

Sezen Aksu'nun 'Unuttun mu Beni?' Şarkısı Genç Yetenek Hakcan Tarafından Yeniden Seslendirildi

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü sanatçı Sezen Aksu şarkısı "Unuttun mu Beni?" yeniden genç yetenek Hakcan tarafından seslendirildi. Ünlü ismin şarkısı "Unuttun mu Beni? " akustik versiyon ile seslendiren Hakcan'ın performansı büyük ilgi gördü. Genç şarkıcının performansı internet ortamında en çok paylaşılan şarkılar arasında yer almaya başladı.

İŞTE O ŞARKININ SÖZLERİ:

Unuttun mu beni, her şeyimi?

Sildin mi bütün izlerimi?

Hiç düşmedim mi aklına?

Hiç çalmadı mı o şarkı?

O sahil, o ev, o ada

O kırlangıç da mı küs bana?

Hiç düşmedim mi aklına?

Hiç çalmadı mı o şarkı?

O sahil, o ev, o ada,

O kırlangıç da mı küs bana?

Sanırdım ki aşklar ancak filmlerde böyle...

Ben hala dolaşıyorum avare,

Hani görsen, enikonu divane,

Ne yaptıysam olmadı, ne çare?

Unutamadım, gitti!

Ben hala dolaşıyorum avare,

Hani görsen, enikonu divane,

Ne yaptıysam olmadı, ne çare?

Unutamadım, gitti!

Ey aşk, neredesin şimdi?

Sen de mi terk ettin beni?

Ne hata ettiysem, affet!

Büyüklük sende kalsın, e' mi?

Ey aşk, neredesin şimdi?

Sen de mi terk ettin beni?

Ne hata ettiysem, affet!

Büyüklük sende kalsın, e' mi?

Sen de olmazsan eğer, batar artık bu gemi...

Ben hala dolaşıyorum avare,

Hani görsen, enikonu divane,

Ne yaptıysam olmadı, ne çare?

Unutamadım, gitti!

Ben hala dolaşıyorum avare,

Hani görsen, enikonu divane,

Ne yaptıysam olmadı, ne çare?

Unutamadım, gitti!