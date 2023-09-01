Hande Dönmez, Bodrum Azka Yaz Konserleri'nde Sahne Aldı

Yazın son günlerinde Bodrum Azka Yaz Konserleri tüm hızıyla devam ederken önceki gece güçlü sesiyle Hande Dönmez sahne aldı.

Sahnelerin sevilen seslerinden Hande Dönmez bu programında bir farklılık yaparak sahneye şarkı söylemeden çıktı. Sanatçı konuklarına, "Bu gece de ilk şarkı yerine sizlerle konuşmak istedim. Havalar artık o kadar bunaltmıyor, bütün gece ayaktasınız yorulana kadar eğleniyoruz" diyerek programına konuklarının isteği üzerine Sezen Aksu'nun sevilen şarkısı 'Gülümse' ile başladı. Program boyunca hareketli şarkılarıyla dinleyicisini yerinde oturtmayan sanatçı yaklaşık üç saat sahnede kalarak misafirlere unutulmaz bir gece yaşattı. - MUĞLA