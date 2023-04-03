Tarihi derbi zaferi sonrası Beşiktaş, Fenerbahçe'yi fena tiye aldı! Kapanışı Sezen Aksu ile yaptılar

10 kişi Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-2 yendiği tarihi maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşım bombardımanı yaptı. Sarı-lacivertlilere göndermede bulunan siyah-beyazlılar, "Bu gece uykusuz kalacaklara şarkı önerimizi de aşağı bırakalım." diyerek Sezen Aksu'nun "Yeter" parçasını paylaştı. Beşiktaş ayrıca, bundan bir önceki gönderisinde de "Orijinal star" ifadeleriyle Aboubakar'ı paylaşıp Valencia'yı tiye aldı.

Tarihi bir derbiye sahne olan Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, 10 kişi kalmasına rağmen deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası ise siyah-beyazlı kulüp sosyal medyadan peş peşe paylaşımlar yaptı.

"ORİJİNAL STAR"

Beşiktaş, "Orijinal star" ifadelerini kullanarak yaptığı paylaşımda Valencia ve Aboubakar'ın güneş gözlüklü fotoğraflarını kullandı. Siyah-beyazlar gönderisinde kullandığı fon müziğiyle Valencia'yı tiye alırken, Abobuakar'ı yüceltti.

SEZEN AKSU'LU GÖNDERME

Siyah-beyazlılar, "Bu gece uykusuz kalacaklara şarkı önerimizi de aşağı bırakalım." ifadelerini kullanarak yaptığı bir diğer paylaşımda ise Sezen Aksu'nun "Yeter" şarkısını maçın yıldızı Redmond'ın fotoğrafıyla paylaştı.

Beşiktaş'ın yaptığı diğer paylaşımlar şöyle: