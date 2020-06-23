Niğde'de hayvan çiftliği deposunda yangın (2)
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Niğde'de hayvan çiftliği deposunda yangın (2)

Niğde'de hayvan çiftliği deposunda yangın (2) YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Niğde'nin Altunhisar ilçesindeki bir büyükbaş hayvan çiftliğinin yonca bulunan deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu 4 saat sonra kontrol altına alındı.

Niğde'de hayvan çiftliği deposunda yangın (2)
23.06.2020 05:09 | Son Güncelleme: 23.06.2020 05:13

Niğde'de hayvan çiftliği deposunda yangın (2)
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Niğde'nin Altunhisar ilçesindeki bir büyükbaş hayvan çiftliğinin yonca bulunan deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu 4 saat sonra kontrol altına alındı. Yangına ilişkin açıklamada bulunan Altunhisar Belediye Başkanı Vedat Kirazcı, şunları söyledi:
"Saat 23.00 sıralarında yangın ihbarı aldık. Belediyemizin iki itfaiye aracı ile ilk müdahaleyi yaptık. Daha sonra il ve ilçelerimizdeki itfaiyeler de geldi. Şu anda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Canlı hayvanlar, yangın alanından biraz uzak mesafede. Canlı hayvanlarda herhangi bir sıkıntı yok. En az 7 bin hayvan var diye biliyorum. Yonca balyaları bu yananlar. 1 yıllık emek gitti. Ülke ekonomisine, Niğde ekonomisine büyük bir katkı sağlayan şirket için gerçekten acı bir olay. Yaklaşık bin 500 ton ile 2 bin ton arası yonca balyası. Bu yangın yoncanın içerisindeki yaş yoncanın alevlenmesiyle, kendi kendine tütmesiyle gelen bir yangın. Her hangi bir kasıt yok.ö
Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

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