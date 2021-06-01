Muğla Valisi Tavlı, apiterapi olarak bilinen arı ürünleri işleme tesisi kurulacak alanı inceledi
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Muğla Valisi Tavlı, apiterapi olarak bilinen arı ürünleri işleme tesisi kurulacak alanı inceledi

Muğla Valisi Tavlı, apiterapi olarak bilinen arı ürünleri işleme tesisi kurulacak alanı inceledi
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla'da arıcılık sektöründe faaliyet gösteren arıcıların yüksek katma değerli apiterapik ürünleri işlemek için kurulması planlanan arazide inceleme yaptı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla'da arıcılık sektöründe faaliyet gösteren arıcıların yüksek katma değerli apiterapik ürünleri işlemek için kurulması planlanan arazide inceleme yaptı.

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Vali Orhan Tavlı, Merkez'in kurulacağı arazi ve Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği'ne (MAYBİR) ait ek hizmet binasının durumuyla ilgili MAYBİR Başkanı Ziya Şahin'den bilgi aldı.

Açıklamada, Muğla'nın, Türkiye'nin çam balı üretiminin yüzde 80'ini karşılayan, arı kolonisi ve büyüklüğü açısından da ülkede lider konumda bulunan bir kent olduğu vurgulandı.

Arı ürünlerinin işlenerek ekonomik değere dönüştürülmesi için Muğla Valiliği'nin himayelerinde ve GEKA desteği ile Menteşe-Kafaca yol ayrımında MAYBİR'in arazisi üzerine "Apiterapik Ürünlerin İşleme Merkezi" kurulmasının planlandığı bildirilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Arı sütü, polen, arı ekmeği ve propolis gibi yüksek katma değerli apiterapik ürünlerin işlenerek pazarlanmasına imkan sağlayacak projenin paydaşları arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Muğla'ya Hizmet Vakfı, Muğla Teknopark A.Ş. olması planlanmaktadır. Söz konusu projenin hayata geçirilmesiyle Muğlalı arıcıların ürettikleri diğer arı ürünlerin üretimine destek olunacağı gibi tüketici nezdinde de güvenilir ve AR-GE ile teknolojik alt yapıya sahip bir tesiste üretilmiş fonksiyonel arı ürünlerine ulaşım imkanı sağlanacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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Muğla Valisi Tavlı, apiterapi olarak bilinen arı ürünleri işleme tesisi kurulacak alanı inceledi - Haberler
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