MSB: Bartın'da batan gemi için fırkateyn görevlendirildi (2)

BAKANLIK FIRKATEYNİN GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı, Bartın açıklarında batan geminin arama-kurtarma çalışmalarına destek için görevlendirilen fırkateynin, zorlu hava şartlarında bölgeye giderken çekilen görüntüsünü paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bartın İnkumu açıklarında batan kuru yük gemisini arama-kurtarma çalışmalarına destek için görevlendirilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait fırkateyn, zorlu hava şartlarında kazanın yaşandığı bölgeye doğru intikaline devam ediyor" denildi.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı