MSB: Bartın'da batan gemi için fırkateyn görevlendirildi (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

MSB: Bartın'da batan gemi için fırkateyn görevlendirildi (2)

17.01.2021 17:21 | Son Güncelleme: 17.01.2021 17:24
MSB: Bartın'da batan gemi için fırkateyn görevlendirildi (2)

BAKANLIK FIRKATEYNİN GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞTIMilli Savunma Bakanlığı, Bartın açıklarında batan geminin arama-kurtarma çalışmalarına destek için görevlendirilen fırkateynin, zorlu hava şartlarında bölgeye giderken çekilen görüntüsünü paylaştı.

BAKANLIK FIRKATEYNİN GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı, Bartın açıklarında batan geminin arama-kurtarma çalışmalarına destek için görevlendirilen fırkateynin, zorlu hava şartlarında bölgeye giderken çekilen görüntüsünü paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bartın İnkumu açıklarında batan kuru yük gemisini arama-kurtarma çalışmalarına destek için görevlendirilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait fırkateyn, zorlu hava şartlarında kazanın yaşandığı bölgeye doğru intikaline devam ediyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Jennifer Lopez
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı İsmail Kartal Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar İznik Bursa İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MSB: Bartın'da batan gemi için fırkateyn görevlendirildi (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 17:26:35. #1.15#
title