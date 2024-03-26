Zonguldak'ta maden kazasında hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağındaki kazada vagon ile vinç arasına sıkışarak hayatını kaybeden işçi, Bartın'da toprağa verildi.

Gelik beldesinde dün akşam meydana gelen kazada ölen 49 yaşındaki Muhammed Korkut'un cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Bartın'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesine bağlı Hisar köyündeki babaevine getirildi.

Korkut için burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve helallik alındı.

2 yıl önce özel bir maden ocağından emekli olduğu öğrenilen Korkut'un cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından aynı köydeki aile mezarlığına defnedildi.