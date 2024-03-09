Amasra'da Roma Dönemine Ait Eserler Bulundu
Bartın'ın Amasra ilçesinde yapılan sondaj kazısında Roma dönemine ait eserler keşfedildi. Kaymakamlık lojman inşaatı için gerçekleştirilen kazıda 4 mezara ulaşıldı ve altın küpe, yüzük, gözyaşı şişeleri ve kandiller bulundu. Eserler, Amasra Müze Müdürlüğüne götürülerek kayıt altına alındı.
Bartın'ın Amasra ilçesinde lojman inşaatı için yapılan sondaj kazısında Roma dönemine ait eserler bulundu.
Fatih Mahallesi'nde yapılması planlanan kaymakamlık lojman inşaatı için bölgede Amasra Müze Müdürlüğü öncülüğünde 6 farklı noktada sondaj kazısı gerçekleştirildi.
Yaklaşık 3 metre derinlikte kerpiçlerin ortaya çıkması üzerine yürütülen titiz çalışma sonrası 4 mezara ulaşıldı. Mezarlarda ise altın küpe, yüzük, gözyaşı şişeleri ve kandiller bulundu.
Müze Müdürlüğü yetkilileri, eserlerin Roma dönemine ait olduğunu belirledi.
Tarihi eserler, Amasra Müze Müdürlüğüne götürülerek kayıt altına alındı.