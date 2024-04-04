Bartın'da Mobilya Atölyesinde Çıkan Yangında 2 İş Yeri Hasar Gördü

Bartın'da sabah vakti bir mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 iş yeri hasar gördü. Art arda patlamaların yaşandığı yangın yaklaşık 6 saatte tamamen kontrol altına alındı

Bartın'daki oto sanayi sitesinde bulunan bir mobilya şirketine ait montaj atölyesinde sabah saat 06: 20 sıralarında bilinmeyen bir nedenler yangın çıktı. Montaj için atölyeye gelen çalışanların çıkmasının ardından başladığı yangın, kısa 2 katlı atölyeyi sardı. Bitişiğindeki oto tamir ve yedek parça dükkanına da sıçrayan alevleri söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye gönderildi. Zaman zaman meydana gelen patlamalar nedeniyle itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından alevler tamamen söndürüldü.

Ahşap ve mobilya malzemeleri ile madeni yağlar bulunan iş yerlerinde nüyük maddi hasar meydana geldiği ve işyerlerinde yangın anında kimsenin bulunmaması nedeniyle can kaybı yada yaralanan olmadığı öğrenildi. - BARTIN