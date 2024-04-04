Üye Girişi
Haberler

Bartın'da Mobilya Atölyesinde Çıkan Yangında 2 İş Yeri Hasar Gördü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da sabah vakti bir mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 iş yeri hasar gördü. Art arda patlamaların yaşandığı yangın yaklaşık 6 saatte tamamen kontrol altına alındı

Bartın'daki oto sanayi sitesinde bulunan bir mobilya şirketine ait montaj atölyesinde sabah saat 06: 20 sıralarında bilinmeyen bir nedenler yangın çıktı. Montaj için atölyeye gelen çalışanların çıkmasının ardından başladığı yangın, kısa 2 katlı atölyeyi sardı. Bitişiğindeki oto tamir ve yedek parça dükkanına da sıçrayan alevleri söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye gönderildi. Zaman zaman meydana gelen patlamalar nedeniyle itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından alevler tamamen söndürüldü.

Ahşap ve mobilya malzemeleri ile madeni yağlar bulunan iş yerlerinde nüyük maddi hasar meydana geldiği ve işyerlerinde yangın anında kimsenin bulunmaması nedeniyle can kaybı yada yaralanan olmadığı öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bartın 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yağmur Sarnıç'tan Survivor Yunus Emre'nin eşine olay suçlamalar! Yağmur Sarnıç hangi iddialarda bulundu? Beria Özden iddialara cevap verecek mi? Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman? Bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimi hangi yıl yapılacak? Kadir Gecesi'nde ne oldu, önemi nedir? Kadir Gecesi'nin fazileti hakkında hadisler! CUMA VE KADİR GECESİ MESAJLARI 2024! Dualı, Anlamlı, Ayetli Cuma mesajları neler? Adet olan kadın kadir gecesinde ne yapmalı? Adetliyken Kadir Gecesinde hangi dualar okunur? Kadir gecesinde hangi dua okunur? Kadir gecesi mesajları 2024! Kadir gecesinde nasıl mesaj atılır? Kadir gecesi ne zaman? YARIN KADiR GECESİ Mİ? Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Tekirdağ bayram namazı saat kaçta 2024? Tekirdağ bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Samsun bayram namazı saat kaçta 2024? Samsun bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Sivas Bayram namazı saat kaçta 2024? Sivas bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Sakarya bayram namazı saat kaçta 2024? Sakarya bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Kadir Gecesinde hangi ibadetler yapılmalı? Kadir Gecesinde ne namazları kılınır? Bayram namazı saat kaçta 2024? Sinop bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Ordu bayram namazı saat kaçta 2024? Ordu bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Muğla bayram namazı saat kaçta 2024? Muğla bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title