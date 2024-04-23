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Bartın'da Orman Yolunda İş Makinesi Devrildi, Operatör Ağır Yaralandı

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Bartın'ın Ulus ilçesinde orman yolunda kanal temizleme çalışması yapan iş makinesi devrildi. Feci kazada iş makinesinin operatörü ağır yaralandı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde orman yolunda kanal temizleme çalışması yapan iş makinesi devrildi. Feci kazada iş makinesinin operatörü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ulus ilçesindeki Bal Ormanları'nda yol kenarındaki kanalları temizleyen Ulus Orman İşletme Şefliğinde bağlı bir greyder devrildi. İlk belirlemeler göre, iş makinesinin frenin boşaldığı ve kontrolden çıktığı öğrenilirken, iş makinesi operatörü S.T. ise kazada ağır yaralandı. Ağır yaralı S.T., olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, devrilen iş makinesinin ise çekici ve diğer iş makinelerinin de yardımıyla kurtarılması bekleniyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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